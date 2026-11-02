Przypomnijmy, że zwyciężczynią półfinału została Maria Sadowska, a swoje 15 tysięcy przekazała "Fundacji One Day", wspierającej dzieci opuszczające domy dziecka. Gabriel Fleszar po raz trzeci był drugi i swoje 5 tysięcy złotych ponownie przeznaczył na Fundację Puchaczówka.

O "Złotą Twoją Twarz" oraz czek na 100 tysięcy złotych (przeznaczany na wybrany cel charytatywny) powalczą: Maria Sadowska, Rafał Brzozowski, Marcin Maciejczak i Ula Milewska. Dodajmy, że show przyznaje nagrody również za zajęcie kolejnych miejsc - zwycięzca bądź zwyciężczyni 2. miejsca zabierze do domu "Srebrną Twoją Twarz", laureat 3. miejsca zgarnie "Brązową Twoją Twarz", zaś wygrany bądź wygrana 4. miejsca otrzyma w nagrodę za ciężką pracę w programie "Żelazną Twoją Twarz". Wszystkie "Twarze" są właściwymi odlewami twarzy uczestników programu, a w tym przypadku - konkretnego laureata nagrody.

Punktacja po dziewięciu odcinkach wyłoniła finałową czwórkę, a wyglądała następująco:

1. Maria Sadowska - 249

2. Rafał Brzozowski - 241

3. Marcin Maciejczak - 237

4. Ula Milewska - 230

5. Ida Nowakowska - 220

6. Gabriel Fleszar - 218

7. Marcin Miller - 210

8. Bryska - 179

Jak Bryska wspomina udział w "TTBZ"? "Większości występów nie pamiętam"

"Byłam przyzwyczajona do pisania swoich piosenek, śpiewania swoich piosenek, a tutaj muszę wstępować w buty co tydzień nowego artysty. Elastyczność i rozwój osobisty na pewno ze mną zostaną! Ja na co dzień boję się występów telewizyjnych, a tutaj co tydzień muszę wyjść na scenę. Wypychali mnie do windy. Rzuciłam się na głęboką wodę!" - przyznała Bryska, kiedy zapytaliśmy ją o to, czego nauczyła się w programie.

"Początki były bardzo ciężkie, bardzo się stresowałam. Z każdym kolejnym było mi łatwiej. To mi pomogło zbudować pewność siebie. Program dał mi kopa. Bardzo się cieszę. To była długa droga. Jestem zdania, że uczestnicy tego programu mają prawdziwą szkołę życia. (...) Większości występów tak naprawdę nie pamiętam - nie wiem co robiłam, jak robiłam. Po wejściu do windy miałam odcinę" - przyznała wokalistka.

Jak Bryska wspomina udział w "TTBZ"? "Większości występów nie pamiętam" INTERIA.PL

Jak Ida Nowakowska wspomina swój udział w "TTBZ"? "Nabrałam wiatru w żagle"

"To będzie finał dla nas z przytupem" - zdradziła Ida Nowakowska, zapowiadając swój występ podczas ostatniego odcinka tej edycji.

"Dzięki 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo' nie boję się śpiewać i nie mogę się doczekać, aż będę to robić. Zawsze kochałam śpiewać, zawsze wokal był częścią mojego życia, ale w inny sposób, bo śpiewałam w teatrze, w musicalu. Tu jest inny typ muzyki, przeszłam tu całą muzyczną podróż. Nabrałam wielkiej odwagi. Już wiem, że chcę połączyć taniec ze śpiewem i aktorstwem. Zawsze chciałam to łączyć, a dzięki programowi właśnie teraz to robię! (...) Nabrałam wiatru w żagle!" - opowiedziała Interii Muzyce Ida Nowakowska.

Jak Ida Nowakowska wspomina swój udział w "TTBZ"? "Nabrałam wiatru w żagle" INTERIA.PL

Marcin Miller i Gabriel Fleszar w duecie. "Jest między nami więcej niż sympatia"

"W finale jestem na luzie, aczkolwiek trafił nam się taki numer, który wcale nie jest prosty. W tym programie nigdy nie jest 'easy'" - wyznał Marcin Miller.

"Mamy nadzieję, że naszym wykonem rozluźnimy finalistów, bo oni ciągle ten stresik czują. Współpracuje nam się dobrze! Marcin jest fajnym człowiekiem. Trzy miesiące robią swoje. Jest między nami więcej niż sympatia! Myślę, że to będzie widać na scenie. Wspólnie się dobrze bawimy, bo o to chodzi najbardziej!" - dodał Gabriel Fleszar.

Marcin Miller i Gabriel Fleszar w duecie. "Jest między nami więcej niż sympatia" INTERIA.PL

"Miło współpracować z człowiekiem, którego traktuję jak rodzinę, bo tutaj już się tak poznaliśmy, że o wszystkim można porozmawiać" - zapowiedział Miller.

"Podobno stworzyłem najlepszą Marylę Rodowicz, jeśli chodzi o wszystkie edycje programu 'TTBZ'. Nie wiem, czy to prawda, może mówią tak każdemu uczestnikowi, ale sam się nabrałem na swoją maskę!" - dodał Miller.



