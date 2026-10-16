Bunt jurorów w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Piotr Gąsowski wyszedł z planu

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Rodzinne występy miały być największą niespodzianką siódmego odcinka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Emocje udzieliły się jednak również osobom za jurorskim stołem, a oceny występów stanęły pod znakiem zapytania!

Jurorzy protestowali podczas rodzinnego odcinka „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Marcin Maciejczak zaśpiewał z kuzynem repertuar Ich Troje.
Jurorzy "TTBZ"materiały promocyjne

W siódmym odcinku 23. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" uwagę przyciągną nie tylko sceniczne przemiany. Rywalizacja w tej edycji jest bardzo wyrównana, a wskazanie najlepszego wykonania staje się coraz trudniejsze. W rodzinnym odcinku jury stanęło przed kolejnym wymagającym wyborem. Tym razem jednak nie skończyło się wyłącznie na komentarzach do scenicznych przemian, a na... proteście!

W przedpremierowym nagraniu zobaczyć możemy, jak jurorzy stanowczo odmawiają wystawienia najniższej noty, a Piotr Gąsowski wychodzi w złości z planu!

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Weronika Figiel
Weronika Figiel

Pierwszy taki wieczór w historii programu

Zanim emocje przeniosą się za jurorski stół, na scenie pojawią się wyjątkowi goście. Siódmy odcinek będzie pierwszą taką rodzinną odsłoną "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Uczestnicy zaproszą do występów osoby, które na co dzień wspierają ich poza światłami reflektorów.

Rodzice, dzieci, rodzeństwo i bliscy przyjaciele tym razem nie poprzestaną na kibicowaniu. Dołączą do zawodników i wspólnie z nimi wykonają utwory wylosowane w poprzednim odcinku.

Maciejczak wyjdzie na scenę z kuzynem

Do wspólnego występu Marcin Maciejczak zaprosił kuzyna Adriana. Razem sięgnęli po repertuar Ich Troje! "Od samego twojego wjazdu na scenę już widziałem, że to jest Michał" - oceniał w zapowiedzi odcinka Piotr Gąsowski.

Rodzinna edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" zostanie wyemitowana w piątek, 16 października, o godz. 19.55 w Polsacie.

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