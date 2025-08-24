Andrzej Nejman szczerze o udziale w muzycznym programie. "Poczucie wstydu, wręcz zażenowania"

Andrzej Wojciech Nejman - polski aktor, reżyser, prezenter i tłumacz. Zadebiutował na małym ekranie jako 10-latek w roli Felka Miecucha w miniserialu "Rozalka Olaboga". Rozpoznawalność przyniosła mu rola Waldka Złotopolskiego w telenoweli "Złotopolscy". Wystąpił także w komedii młodzieżowej Waldemara Szarka "Sposób na Alcybiadesa" oraz w filmie Olafa Lubaszenki "Poranek kojota". W 1998 roku został aktorem Teatru Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego w Warszawie, którego pełnił funkcję dyrektora w latach 2010-2023.

Po latach teatralnych i filmowych doświadczeń Nejman postanowił spróbować swoich sił w zupełnie nowym formacie - muzycznym show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W wywiadzie z Polsatem opowiedział o zaskoczeniach, wyzwaniach, ulubionych jurorach i tym, czego nauczyło go uczestnictwo w programie.

Na pytanie o największe zaskoczenie w programie, aktor przyznał:

"Byłem przekonany, że po wielu występach będę przełykał poczucie wstydu, czy wręcz zażenowania. A tu niespodzianka - całkiem to nawet fajnie wychodziło. Poza jednym przypadkiem, ale to widzowie sami ocenią…"

Zapytany o ulubionego jurora, bez wahania wskazał Piotra Gąsowskiego.

"Po pierwsze niezmiernie uważnie i rozważnie podchodzi do każdej oceny jurorskiej. Ma świadomość wagi swoich słów. I tego, jak bardzo wpływają one na emocje uczestników. I na jak długo w nas zostają. Po drugie - każdy występ traktuje jako pretekst do niezmiernie ciekawych, często mądrych czy wzruszających, opowieści".

Kiedy rozmowa zeszła na temat momentów, w których czuł się kompletnie gwiazdą, w którą się wcielał, wyznał:

"Różnie to bywało. Często na próbach generalnych, czasem w ostatniej chwili…"

Na pytanie o najtrudniejszy odcinek odpowiedział bez wahania:

"U mnie to proste. W jednym z odcinków miałem choreografię na szpilkach. Podczas próby uszkodziłem kolano. Nie wiem, jak kobiety mogą się w tym poruszać".

Zapytany o największą radość płynącą z udziału w programie, aktor podkreślił:

"Na moim życiowo-zawodowym zakręcie, niezmiernie cieszyło mnie, jak wspaniale jestem traktowany przez ekipę. Atmosfera pracy była tak wspaniała, że często po zajęciach wokalnych czy treningach choreo zostawaliśmy w szkole na dłużej tylko po to, żeby ze sobą pobyć".

Na pytanie, kto był dla niego największym wsparciem, odpowiedział:

"Trudno powiedzieć. Wszyscy trzymaliśmy się razem. I to nie komunał, naprawdę wsparcie czuliśmy z każdej strony, od współuczestników szczególnie.

Gdy rozmowa zeszła na temat tego, czego dowiedział się o sobie dzięki programowi, podsumował krótko:

"Nie ma takiego mostu, którego nie da się wysadzić".

