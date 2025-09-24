Andrzej Nejman jako Krzysztof Krawczyk. "To było naprawdę wzruszające i piękne"

Andrzej Nejman oczarował publiczność jako Krzysztof Krawczyk w romantycznym utworze "Pamiętam ciebie z tamtych lat". Nawet Justyna Steczkowska nie szczędziła słów zachwytu: "Andrzejku, to było po prostu fantastyczne. Ja znałam Krzysia. I grałam z nim, i grałam jego piosenki w trasie, jak już niestety odszedł. Odbieram go jako super wujka, który zawsze miał dla człowieka dobre słowo i dobre serce. I dzisiaj jak cię zobaczyłam to jakbym zobaczyła Krzysia - każdy ten jego ruch i jeszcze do tego głos".