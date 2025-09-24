Andrzej Nejman jako Krzysztof Krawczyk. "To było naprawdę wzruszające i piękne"
Czwarty odcinek programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nadchodzi wielkimi krokami. Jak zwykle - nie zabraknie emocji, a zadba o nie między innymi Andrzej Nejman, który wcielił się w... Krzysztofa Krawczyka! Co na to Justyna Steczkowska?
Trzeci odcinek programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wygrała Natalia Muianga jako Ciara. Artystka drugi raz triumfowała na scenie Polsatu, a fani show już czekają na kolejny, czwarty odcinek "TTBZ". Nowe wcielenia, charakteryzacje i wyzwania już w najbliższy piątek o 19:55.
Andrzej Nejman jako Krzysztof Krawczyk. Tego w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jeszcze nie było
"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" powrócił do Polsatu, a przed widzami kolejne ciekawe wcielenia polskich gwiazd. Już w najbliższy piątek o godz. 19.55 fani programu będą mogli obserwować nowe wcielenie Andrzeja Nejmana, który tym razem przypomniał twórczość Krzysztofa Krawczyka.
Andrzej Nejman oczarował publiczność jako Krzysztof Krawczyk w romantycznym utworze "Pamiętam ciebie z tamtych lat". Nawet Justyna Steczkowska nie szczędziła słów zachwytu: "Andrzejku, to było po prostu fantastyczne. Ja znałam Krzysia. I grałam z nim, i grałam jego piosenki w trasie, jak już niestety odszedł. Odbieram go jako super wujka, który zawsze miał dla człowieka dobre słowo i dobre serce. I dzisiaj jak cię zobaczyłam to jakbym zobaczyła Krzysia - każdy ten jego ruch i jeszcze do tego głos".
"Odtworzyłeś jego postać jeden do jednego. To było naprawdę wzruszające, piękne i bardzo dobre pod każdym względem. Brawo!" - podsumowała jurorka.