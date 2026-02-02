Zaliczyła serię wpadek w "The Voice Senior". Zaskakujące decyzje Majki Jeżowskiej

Śpiewających uczestników w wieku powyżej 60. roku życia oceniają debiutująca w roli trenerki Majka Jeżowska (zastąpiła Małgorzatę Ostrowską) oraz Robert Janowski (po raz drugi jako trener), wracająca do programu Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny (dla tej dwójki to czwarty raz w roli trenerów).

Tradycyjnie wszystkie odcinki show TVP są nagrane wcześniej. Na żywo pokazane zostanie tylko ogłoszenie wyników w finale. Zwycięzcą szóstej edycji show został Wojciech Bardowski z drużyny Roberta Janowskiego.

"The Voice Senior": Zaskakujące decyzje Majki Jeżowskiej

W sobotnim odcinku zobaczyliśmy etap Nokaut - każdy z trenerów musiał odrzucić po dwóch uczestników ze swojej drużyny. Najwięcej emocji wśród internautów wywołały zmagania w drużynie Majki Jeżowskiej.

"Dziękuję całej mojej drużynie za sympatię, zaufanie mi, ogrom pracy i serca włożony w ten program" - napisała wokalistka w komentarzu na oficjalnym profilu programu na Instagramie.

Dla wielu widzów niespodzianką było zabranie do dalszego etapu Renaty Bakalarskiej. Uczestniczka najpierw spóźniła się z wejściem w piosence "C'est la vie - Paryż z pocztówki" Andrzeja Zauchy, potem nie dośpiewała słów do końca. Sama przyznała, że stres na scenie ją pokonał.

Przed laty próbowała dostać się do Piwnicy pod Baranami, ale przesłuchujący ją Grzegorz Turnau uznał, że to dla niej za wcześnie. I dziś przyznaje mu rację, bo twierdzi, że nie była gotowa. Tak jak i na angaż w orkiestrze Zbigniewa Górnego, do której torował jej drogę jeden ze znajomych.

Obserwatorzy programu i tak faworyta w drużynie Majki Jeżowskiej upatrują w Arturze Słowiku.

"The Voice Senior" - uczestnicy półfinału

Drużyna Alicji Majewskiej: Barbara Lorenzetti, Albert Czarkowski, Barbara Gołaska, Grażyna Osmala

Drużyna Andrzeja Piasecznego: Elżbieta Godlewska, Violetta Kapcewicz, Mirosław Dymitrak, Krzysztof Koziarski

Drużyna Majki Jeżowskiej: Małgorzata Kulińska, Renata Bakalarska, Robert Ziętara, Artur Słowik

Drużyna Roberta Janowskiego: Zbigniew Guzowski, Małgorzata Skrzypczak, Wojciech Szymański, Ryszard Orecki.

