Wywołał burzę w półfinale "The Voice Senior". "Były momenty paniki"

W programie TVP śpiewających uczestników w wieku powyżej 60. roku życia oceniają debiutująca w roli trenerki Majka Jeżowska (zastąpiła Małgorzatę Ostrowską) oraz Robert Janowski (po raz drugi jako trener), wracająca do programu Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny (dla tej dwójki to czwarty raz w roli trenerów).

Tradycyjnie wszystkie odcinki show są nagrane wcześniej. Na żywo pokazane zostanie tylko ogłoszenie wyników w finale. W wielkim finale (14 lutego) zwycięzcę wybiorą telewidzowie w głosowaniu sms.

"The Voice Senior": Artur Słowik wywołał burzę

"Są takie chwile, które zostają z nami na dłużej. Wyjątkowe występy, spojrzenia pełne wzruszeń, emocje, których nie da się powtórzyć. 'The Voice Senior' to właśnie te momenty - prawdziwe, szczere i warte zapamiętania" - czytamy na facebookowym profilu programu.

Gorącą dyskusję wśród widzów i internautów wywołały decyzje Majki Jeżowskiej. Trenerka zdecydowała, że z czwórki podopiecznych - Małgorzata Kulińska, Renata Bakalarska, Robert Ziętara i Artur Słowik - do finału zabierze obu śpiewających panów. Zachwyty zebrał Robert Ziętara ("Martwe morze" Budki Suflera), a zaskakująco krytyczne opinie pojawiły się przy okazji występu Artura Słowika, który wcześniej przez wielu był uznawany za głównego faworyta drużyny Majki Jeżowskiej.

"Nie poznaję człowieka. Niestety bardzo nieudany występ", "Występ fatalny. Nie wiem, jak mógł wejść do finału. Porażka totalna", "Najgorszy uczestnik, a wygrał" - pisali rozczarowani widzowie po jego wykonaniu przeboju "Niepokonani" grupy Perfect.

"To były tak gorące emocje. (...) Nóg z waty nie miałem, ale były momenty paniki i momenty zachwiania, nie można tego ukryć" - mówił Artur Słowik samokrytycznie w Twoim Radiu po emisji półfinałowego odcinka.

"Jestem bardzo konsekwentny i uparty (...) Są takie chwile, że myślę o sobie, że można mnie zwyciężyć, a nie pokonać" - dodał.

Po programie na swoim profilu na Facebooku opublikował piosenkę swojej ulubionej wokalistki Judie Tzuke. "Stay With Me Till Dawn" to największy przebój Brytyjki (jej rodzina była polskimi Żydami, którzy wyemigrowali w latach 20. XX wieku) - w 1979 r. utwór dotarł do 16. miejsca tamtejszej listy przebojów.

"Emocje wciąż buzują więc może kochana Judie Tzuke je trochę uspokoi" - napisał Artur Słowik.

"The Voice Senior" - uczestnicy finału

Drużyna Alicji Majewskiej: Albert Czarkowski, Grażyna Osmala

Drużyna Roberta Janowskiego: Ryszard Orecki, Małgorzata Skrzypczak

Drużyna Andrzeja Piasecznego: Krzysztof Koziarski, Violetta Kapcewicz

Drużyna Majki Jeżowskiej: Artur Słowik, Robert Ziętara.

