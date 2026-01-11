Widzowie nie oszczędzają trenerów "The Voice Senior". "Aż do przesady"

Śpiewających uczestników w wieku powyżej 60. roku życia oceniają debiutująca w roli trenerki Majka Jeżowska (zastąpiła Małgorzatę Ostrowską) oraz Robert Janowski (po raz drugi jako trener), wracająca do programu Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny (dla tej dwójki to czwarty raz w roli trenerów).

"'The Voice Senior' to nie tylko wielkie polskie szlagiery i światowe przeboje! To przede wszystkim historie, które chwytają za serce. Już od pierwszego odcinka poznamy niezwykłe opowieści o miłości, walce, pasji, trudnych wyborach i odwadze, by w jesieni życia stanąć w świetle jupiterów" - podkreślali producenci przed startem programu.

Widzowie podzieleni po nowym odcinku "The Voice Senior"

"Teraz to się wkurzyłam ostro, taki talent a żyri siedzi jak zablokowane żenada", "Jurorzy są bardzo wybredni i nie rozumiem czemu odrzucili parę fajnych damskich głosów", "Jury do wymiany niestety, p.Asia była super, trochę wstyd", "Najbardziej wymagająca pani Majewska, aż do przesady - mogła wybrać panią śpiewającą piosenkę Anny Jantar, niestety", "Jurorzy dno .Jeżeli się nie odwracasz to miej odwagę powiedzieć dlaczego. A nie wychwalać pomimo, że się nie odwróciło" - czytamy w komentarzach na profilach "The Voice Senior" w mediach społecznościowych.

Najwięcej emocji spośród uczestników wywołał Krzysztof Koziarski. Senior z Raciborza zaśpiewał "Jej portret" Bogusława Meca, odwracając wszystkie cztery fotele. "Ten występ zostanie z nami na długo" - czytamy. Doświadczony wokalista ostatecznie wybrał na swojego opiekuna Andrzeja Piasecznego.

Dodajmy, że "The Voice Senior" prowadzą Marta Manowska razem z debiutującym w tej roli Łukaszem Nowickim.

Tradycyjnie wszystkie odcinki show TVP są nagrane wcześniej. Na żywo pokazane zostaną tylko ogłoszenie wyników w finale. Zwycięzcą szóstej edycji show został Wojciech Bardowski z drużyny Roberta Janowskiego.

