To ona wygrała "The Voice Senior". Wcześniej wywołała burzę w programie

Tradycyjnie wszystkie odcinki "The Voice Senior" są nagrane wcześniej. Na żywo mogliśmy zobaczyć samo ogłoszenie wyników w finale.

W odcinku finałowym kończyła się rola trenerów, którzy na ostatniej prostej decydowali, kto spośród ich podopiecznych rywalizować będzie o głosy telewidzów.

"The Voice Senior": Kto wygrał w finale?

Poza ósemką finalistów na scenie wystąpili goście specjalni - pierwsza dama polskiego jazzu Ewa Bem oraz Wojciech Bardowski, zwycięzca poprzedniej edycji "The Voice Senior" z drużyny Roberta Janowskiego.

Skład trenerski w tej edycji poza Robertem Janowski uzupełniali debiutująca w tej roli Majka Jeżowska (zastąpiła Małgorzatę Ostrowską), wracająca do programu Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny (dla tej dwójki to czwarty raz w roli trenerów). To właśnie oni oceniali śpiewających uczestników w wieku powyżej 60. roku życia.

Ostatecznie tytuł Najlepszego Głosu i główna nagroda 50 tys. zł powędrowała do Violetty Kapcewicz z ekipy Andrzeja Piasecznego. Pozostali finaliści, równie mocno docenieni za swój kunszt i pasję, otrzymali nagrody w wysokości 15 tys. zł.

"Zwycięstwo to dla mnie coś absolutnie niezwykłego. Kiedy stawałam na scenie, nie myślałam o wygranej. Myślałam o muzyce i o tym, jak bardzo pomagała mi przejść przez różne momenty - te piękne i te trudne" - przyznała Violetta Kapcewicz.

"To zwycięstwo jest dla mnie dowodem na to, że marzenia nie mają daty ważności i że na ich spełnianie nigdy nie jest za późno" - dodała wzruszona wokalistka, nie kryjąc, że przygoda z programem dodała jej skrzydeł.

Komplementów swojej podopiecznej nie szczędził Andrzej Piaseczny, który podkreślił, że niemal brakło mu słów.

"Violu, jesteście wyjątkowi wszyscy, bo to trzeba powiedzieć. Finał 7. edycji był wyjątkowy i przepięknie, że mogę ci pogratulować zwycięstwa. Chciałbym też, żebyś powiedziała do kamery, żeby ci wszyscy, którzy dziś siedzą na kanapach i w głowie marzą o takiej przygodzie, jaką ty przeżyłaś, jutro zaczęli się przygotowywać do 8. edycji" - zaapelował trener.

Komplet trenerów "The Voice Senior": Andrzej Piaseczny, Alicja Majewska, Robert Janowski i Majka Jeżowska

"The Voice Senior": Kim jest Violetta Kapcewicz?

Podczas Przesłuchań w ciemno Violetta Kapcewicz zaśpiewała piosenkę "Dla ciebie jestem sobą", którą wykonywała wcześniej Kalina Jędrusik. Utwór z 1961 r. napisali Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora z Kabaretu Starszych Panów. Swojego fotela nie odwróciła jedynie Alicja Majewska, a pani Violetta zdecydowała się dołączyć do ekipy Andrzeja Piasecznego.

Okazało się, że uczestniczka może pochwalić się całkiem sporym doświadczeniem na estradzie. Występowała na dużych scenach i polskich festiwalach. To otworzyło jej drogę do występów w prestiżowych programach artystycznych, koncertowała z Orkiestrą Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach.

Na fali festiwalowych sukcesów rozpoczęła współpracę z greckim zespołem Orfeusz, z którym podróżowała po całej Polsce. Po jednym z występów menedżer Krystyny Giżowskiej zaproponował jej karierę solową. Wybrała zespół, później związała się ze sceną estradową i założyła rodzinę.

Już od samego początku to doświadczenie budziło wielkie emocje wśród widzów i internautów. Część z nich wprost wprost stwierdziła, że show TVP powinien kierowany być do amatorów.

"Pani raczej nie powinna zgłaszać się do takiego formatu. Jest czynną artystką, śpiewa od lat i rywalizacja z amatorami zawsze postawi ja wyżej", "To że pięknie zaśpiewała to nie podlega dyskusji, jest to osoba z długoletnim stażem na scenie. To jest program dla amatorów", "To miał być program dla amatorów a nie zawodowców z długoletnim stażem na scenie", "Czy w tym programie nadal szukają talentów, czy je pokazują? W jakim kierunku kobieta o pięknym głosie ma się rozwijać?", "Wielka ustawka" - denerwowali się internauci.

Wokalistka w 1990 roku wyjechała do Niemiec, gdzie śpiewała przez blisko dwie dekady. Po powrocie do Polski w 2008 r. przez wiele lat występowała w lokalach i hotelach regionu Karkonoszy, ale wszystko ucichło w pandemii. Obecnie regularnie śpiewa w hotelu w Świeradowie-Zdroju. Po wyróżnieniu na Senioralnym Festiwalu Piosenki Artystycznej we Wrocławiu i udziale w finale ogólnopolskiego konkursu "Piosenka jest dobra na wszystko", obiecała sobie, że za rok znów da się poznać ludziom. Jej motto brzmi: "Bo jak nie teraz, to kiedy?".

"The Voice Senior" - uczestnicy finałowego odcinka

Drużyna Alicji Majewskiej: Albert Czarkowski, Grażyna Osmala

Drużyna Roberta Janowskiego: Ryszard Orecki, Małgorzata Skrzypczak

Drużyna Andrzeja Piasecznego: Krzysztof Koziarski, Violetta Kapcewicz

Drużyna Majki Jeżowskiej: Artur Słowik, Robert Ziętara.

