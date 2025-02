"Wojciech Bardowski udowodnił, że talent, determinacja i serce do muzyki mogą przenieść na sam szczyt" - tak finalistę z drużyny Roberta Janowskiego przedstawia oficjalny profil "The Voice Senior" na Instagramie.

W sobotę TVP pokaże finałowy odcinek szóstej edycji "The Voice Senior" . O zwycięstwo powalczą: Wojciech Bardowski i Bogusław Buczkowski (drużyna Roberta Janowskiego), Maria Lamers i Krzysztof Warzecha (podopieczni Małgorzaty Ostrowskiej), Ewa Ihalainen i Marian Rian (ekipa Tatiany Okupnik), Bożena Gloc i Eugenia Kasprzycka (team Andrzeja Piasecznego). W tym etapie wyboru dokonają widzowie TVP w głosowaniu SMS.

Wojciech Bardowski "brylantem". To on wygra "The Voice Senior"?

Spośród ośmiu finalistów najlepsze wyniki "wykręca" Wojciech Bardowski. Jego półfinałowy występ w piosence "Czekanie me to ty"Michała Bajora (polska wersja przeboju Garou) zanotował ponad 46 tys. odsłon - pozostali uczestnicy mogą pochwalić się dużo mniejszym zainteresowaniem - od kilku do ok. 25 tys. (Krzysztof Warzecha i Ewa Ihalainen). Podobną prawidłowość możemy zaobserwować na instagramowym profilu show.

"Ten Pan wygra ten program", "Dla mnie zwycięzca! Bardzo wrażliwa interpretacja piosenek", "Wow! Mam ciarki! Piękny głos", "Diament tej edycji, brawo", "Pana głos to perła", "Wygrana na wyciągnięcie ręki", "Jest Pan BRYLANTEM tej edycji. Życzę żeby Pan wygrał ten program. Brak mi słów, zatkało mnie" - czytamy w komentarzach.

Na Instagramie Wojciech Bardowski podziękował za dotychczas okazane wsparcie.

"Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do mojej rodziny, przyjaciół i bliskich. Wasza obecność i wsparcie są dla mnie nieocenione w trakcie programu 'Voice Senior'" - napisał finalista.

Podziękował również swoim konkurentom - "za wspaniałe występy i zdrową rywalizację, która sprawia, że ta przygoda jest jeszcze bardziej wyjątkowa". "Jestem wdzięczny za tę niesamowitą podróż i za każdą chwilę, którą mogłem dzielić z Wami!" - dodał na koniec wpisu.

"The Voice Senior": Kim jest Wojciech Bardowski?

61-letni uczestnik zachwycił trenerów i widzów już od Przesłuchań w ciemno. Piosenką "Le Temps des Cathédrales" z musicalu "Notre Dame de Paris" sprawił, że na koniec wszyscy trenerzy oklaskiwali go na stojąco.

Wokalista łączy w sobie duszę francuskiego barda z sentymentalnym chłopakiem z Podkarpacia. W latach 80. mieszkał w Paryżu, skąd przywiózł ze sobą miłość do francuskiej piosenki. Od ponad dekady prowadzi Impresariat Artystyczny, koncertując po Polsce z polskimi szlagierami dwudziestolecia międzywojennego, a także klasyką piosenki włoskiej i francuskiej.

Wojciech jest laureatem licznych festiwali wokalnych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jako pomysłodawca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Legionowej zorganizował już siedem edycji tego wydarzenia. W 2014 roku został wyróżniony honorową odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej" przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jak się okazało, do programu "The Voice Senior" zgłosiła go rodzina, o czym Wojciech Bardowski początkowo nie wiedział.

