W tym sezonie w fotelach trenerskich zasiedli Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik, Robert Janowski oraz Andrzej Piaseczny.

W finale zmierzyło się osiem osób. Bogusław Buczkowski i Wojciech Bardowski z teamu Roberta Janowskiego, Krzysztof Warzecha i Maria Lamers z drużyny Małgorzaty Ostrowskiej, Eugenia Kasprzycka i Bożena Gloc od Andrzeja Piasecznego oraz Marian Rian i Ewa Ihalainen z drużyny Tatiany Okupnik.

"The Voice Senior": co działo się w finale?

Zmagania rozpoczęli panowie z drużyny Roberta Janowskiego. Bogusław Buczkowski przypomniał przebój "Hotel California", a Wojciech Bardowski brawurowo wykonał utwór "You Raise Me Up". Do ścisłego finału Janowski zabrał tego drugiego.

Później przyszedł czas na team Małgorzaty Ostrowskiej. Krzysztof Warzecha zaprezentował piosenkę z repertuaru Krzysztofa Krawczyka "Życia mała garść", z kolei Maria Lamers wybrała "Serce", które wykonywały m.in. Irena Santor i Łucja Prus. Trenerka zdecydowała się pójść dalej z Krzysztofem.

W przerwie od występów konkursowych na scenie pojawiła się Grażyna Łobaszewska z utworem "Brzydcy".

Jako pierwszy w drużynie Tatiany Okupnik wystąpił Marian Rian z kultowym przebojem "Oni zaraz przyjdą tu". Ewa Ihalainen zaśpiewała "Cheek to cheek" z repertuaru Franka Sinatry i to właśnie ona dostała się do kolejnego etapu.

Na koniec drużyna Andrzeja Piasecznego. Eugenia Kasprzycka wybrała piosenkę "Za daleko mieszkasz, miły", a Bożena Gloc - "Staruszek świat" Anny Jantar. Do finału Piaseczny zabrał Bożenę Goc. Następnie na scenie pojawiła się zwyciężczyni poprzedniej edycji Regina Rosłaniec-Bavcevic.

"The Voice Senior": emocjonujący ścisły finał

W drugim etapie czwórka uczestników wykonała po dwie piosenki. Najpierw tę, którą śpiewali podczas Przesłuchań w ciemno. Były to: "Hallelujah I Love Him So" w interpretacji Ewy Ihalainen, "Ta sama chwila" wykonane przez Bożenę Goc, "Mój jest ten kawałek podłogi" zaśpiewany przez Krzysztofa Warzechę oraz "Le Temps des cathédrales" w wykonaniu Wojciecha Bardowskiego.

Następnie na scenie po raz kolejny pojawiła się Grażyna Łobaszewska, tym razem z piosenką "Czas nas uczy pogody".