W trwającej szóstej edycji "The Voice Senior" uczestników oceniają Andrzej Piaseczny, Robert Janowski, Tatiana Okupnik i Małgorzata Ostrowska . W sobotę poznamy nazwiska ośmiu uczestników, którzy za tydzień wezmą udział w wielkim finale.

"The Voice Senior": Kto powalczy o finał? Lista uczestników

"Kraków, przegląd kabaretów, 1998 rok, pierwszy występ publiczny. Dostaliśmy jakieś wyróżnienie. W jury Stanisław Tym, Jerzy Derfel, Jacek Fedorowicz - same tuzy. Wychodzimy, oni nam dają nagrodę, ukłon i nagle czuję… powiew zimnego powietrza na pupie, a miałam stringi. To były obcisłe spodnie i po całej długości się rozerwały. A za mną Tym, Fedorowicz, Derfel i inni. Myślę sobie: 'Chyba nigdy nie wystąpię w Krakowie! Nigdy tu nie wrócę!'. Jak się wyprostowaliśmy, mówię koleżance: 'Daj mi szybko kurtkę, pękły mi spodnie'. Byłam przekonana, że oni widzieli. Zeszłam czerwona..." - wyznała na planie programu TVP Tatiana Okupnik.

The Voice Senior

The Voice Senior

Po latach trenerka postanowiła wrócić do tej sytuacji i zapytać Stanisława Tyma (popularny aktor i satyryk zmarł w grudniu 2024 r.), czy pamięta ten niefortunny moment.

"Po latach mówię do Stanisława Tyma, że taka niefortunna sytuacja i to było straszne. Na szczęście nic nie pamiętał, bo tam były takie jupitery, że wszyscy patrzyli do góry" - dodała wokalistka.