3 stycznia 2026 roku rozpoczęła się 7. już edycja "The Voice Senior", w której oglądamy na scenie uczestników powyżej 60. roku życia. W fotelach trenerskich zasiedli tym razem: Robert Janowski, Majka Jeżowska, Alicja Majewska oraz Andrzej Piaseczny.

Program przyzwyczaił już widzów, że to nie tylko muzyczna rywalizacja, ale również zagorzałe dyskusje pomiędzy trenerami.

Gorąca dyskusja w "The Voice Senior". "Dobrze, że się kłócą!"

W nadchodzącym odcinku, który zobaczymy na antenie w sobotę, 7 lutego, zapalnikiem był występ Violetty Kapcewicz. Jej umiejętności zachwyciły Roberta Janowskiego, który nie szczędził komplementów i porównania do wielkiej polskiej gwiazdy.

"Nigdy nie byłem tak małomówny podczas całego tego programu. Jestem wbity w fotel. Zaśpiewałaś piękniej niż Kalina Jędrusik tę piosenkę. Bo przy okazji jesteś wokalistką, ona była zdolną aktorką, ale nie miała walorów wokalnych" - stwierdził, wywołując zaskoczenie u pozostałych trenerów, który podsumowali to słowami: "Nieprawda! Nie zgadzam się z tobą! Aleś dołożył! Pogrążyłeś się".

"The Voice Senior": Ta dyskusja rozpaliła trenerów do czerwoności. "Nie darujemy ci" TVP

Janowski stwierdził jednak, że to jego prywatne zdanie, do którego ma prawo. Najbardziej z jego stwierdzeniem nie zgadzała się Alicja Majewska. "Nie możesz powiedzieć całemu światu, że Kalina Jędrusik nie miała wielkiego głosu! Nie darujemy ci tej Kaliny!" - powiedziała.

Mężczyzna pozostał jednak nieugięty i przyznał, że słyszał inne wykonania, które poruszały go bardziej niż wspomniana wokalistka. "Słuchałem jej nagrań, to żadna wokalistka. Mnie to nie bierze, to mnie nie wzrusza" - uciął rozmowę.

Majka Jeżowska przysłuchiwała się tylko argumentom, komentując: "O, jak dobrze, że się kłócą! Dobrze, że się kłócą!".