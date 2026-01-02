"The Voice Senior" udowadnia, że na spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno. W najnowszym sezonie przed trenerami staną uczestnicy, dla których muzyka jest pasją całego życia, a scena - miejscem, gdzie czas przestaje mieć znaczenie - czytamy w zapowiedzi.

Śpiewających uczestników w wieku powyżej 60. roku życia będą oceniać debiutująca w roli trenerki Majka Jeżowska (zastąpiła Małgorzatę Ostrowską) oraz Robert Janowski (po raz drugi jako trener), wracająca do programu Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny (dla tej dwójki będzie to czwarty raz w roli trenerów).

"'The Voice Senior' to nie tylko wielkie polskie szlagiery i światowe przeboje! To przede wszystkim historie, które chwytają za serce. Już od pierwszego odcinka poznamy niezwykłe opowieści o miłości, walce, pasji, trudnych wyborach i odwadze, by w jesieni życia stanąć w świetle jupiterów" - podkreślają producenci.

"The Voice Senior" po zmianach

W roli prowadzącej po raz kolejny pojawi się Marta Manowska, u boku której zadebiutuje Łukasz Nowicki.

"Od lat nie mam telewizora i nie oglądam telewizji, ja ją jedynie tworzę. Ale jednym z nielicznych programów, który naprawdę lubię i który mnie interesuje, jest właśnie 'The Voice Senior'. To format, który od zawsze marzyłem poprowadzić, bo wolę rozmawiać i poznawać ludzi 60 plus niż tych poniżej trzydziestki. Fascynuje mnie dojrzałość. Lubię patrzeć na twarze, na których widać prawdę, historię (nie zawsze łatwą i radosną)" - podkreślił nowy prowadzący.

Tradycyjnie wszystkie odcinki show TVP są nagrane wcześniej. Na żywo pokazane zostaną tylko ogłoszenie wyników w finale.

Zwycięzcą szóstej edycji show został Wojciech Bardowski z drużyny Roberta Janowskiego.

