"The Voice Senior" po zmianach. Rusza nowa edycja
3 stycznia ruszy emisja odcinków siódmej edycji "The Voice Senior". Kto tym razem będzie oceniał śpiewających uczestników po 60. roku życia?
"The Voice Senior" udowadnia, że na spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno. W najnowszym sezonie przed trenerami staną uczestnicy, dla których muzyka jest pasją całego życia, a scena - miejscem, gdzie czas przestaje mieć znaczenie - czytamy w zapowiedzi.
Śpiewających uczestników w wieku powyżej 60. roku życia będą oceniać debiutująca w roli trenerki Majka Jeżowska (zastąpiła Małgorzatę Ostrowską) oraz Robert Janowski (po raz drugi jako trener), wracająca do programu Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny (dla tej dwójki będzie to czwarty raz w roli trenerów).
"'The Voice Senior' to nie tylko wielkie polskie szlagiery i światowe przeboje! To przede wszystkim historie, które chwytają za serce. Już od pierwszego odcinka poznamy niezwykłe opowieści o miłości, walce, pasji, trudnych wyborach i odwadze, by w jesieni życia stanąć w świetle jupiterów" - podkreślają producenci.
"The Voice Senior" po zmianach
W roli prowadzącej po raz kolejny pojawi się Marta Manowska, u boku której zadebiutuje Łukasz Nowicki.
"Od lat nie mam telewizora i nie oglądam telewizji, ja ją jedynie tworzę. Ale jednym z nielicznych programów, który naprawdę lubię i który mnie interesuje, jest właśnie 'The Voice Senior'. To format, który od zawsze marzyłem poprowadzić, bo wolę rozmawiać i poznawać ludzi 60 plus niż tych poniżej trzydziestki. Fascynuje mnie dojrzałość. Lubię patrzeć na twarze, na których widać prawdę, historię (nie zawsze łatwą i radosną)" - podkreślił nowy prowadzący.
Tradycyjnie wszystkie odcinki show TVP są nagrane wcześniej. Na żywo pokazane zostaną tylko ogłoszenie wyników w finale.
Zwycięzcą szóstej edycji show został Wojciech Bardowski z drużyny Roberta Janowskiego.