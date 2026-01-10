Program "The Voice Senior" zawitał na antenę TVP już po raz siódmy. W tej odsłonie przed trenerami prezentują się uczestnicy powyżej 60. roku życia. W fotelach trenerskich zasiadają: debiutująca w tej roli Majka Jeżowska, powracająca do programu Alicja Majewska, Robert Janowski i Andrzej Piaseczny.

"'The Voice Senior' to nie tylko wielkie polskie szlagiery i światowe przeboje! To przede wszystkim historie, które chwytają za serce. Już od pierwszego odcinka poznamy niezwykłe opowieści o miłości, walce, pasji, trudnych wyborach i odwadze, by w jesieni życia stanąć w świetle jupiterów" - piszą o programie producenci.

Majka Jeżowska opowiedziała o synu. Co zdradziła trenerka "The Voice Senior"?

Podczas przerwy w przesłuchaniach Majka Jeżowska opowiedziała o wyjeździe do Japonii jesienią 2019 roku. To właśnie podczas tej podróży syn wokalistki postanowił oświadczyć się swojej wybrance - Zosi.

Ale to niejedyna rzecz, która zapadła trenerce w pamięć. "Miałam jedyną, niepowtarzalną szansę zaśpiewać w duecie z moim własnym synem. Tylko na karaoke w Japonii, tak normalnie to się nie zdarza" - wspomniała, a zapytana przez Piasecznego, czy syn był zadowolony z tego pomysłu, odpowiedziała: "Tak! On to zaproponował matce swojej!".

Później jeszcze Majka Jeżowska dała się namówić na opowiedzenie o Wojtku. Jak się okazało, chociaż na co dzień jest związany z biznesem, sztuka też nie jest mu obca. "Ma talent muzyczny po obojgu rodzicach, ma bardzo dobry słuch i gust. Wojtek odziedziczył po mnie kreatywność, zamiłowanie do kina, do rysowania, wrażliwość na sztukę, empatię dla ludzi i… zgrabne nogi" - stwierdziła artystka.

„The Voice Senior”: Majka Jeżowska opowiedziała o synu TVP