Wraz z początkiem stycznia na antenę TVP powrócił program "The Voice Senior". Już po raz siódmy wokaliści z Polski po 60. roku życia spełniają swoje marzenia, na które nigdy nie jest za późno. W tym sezonie seniorów oceniają trenerzy w składzie: debiutująca w tej roli Majka Jeżowska (która zastąpiła Małgorzatę Ostrowską), Robert Janowski (pojawiający się po raz drugi jako trener) oraz powracający do show Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny (dla nich będzie to już czwarta przygoda z programem).

W show tradycyjnie nie brakuje emocji i wzruszeń, które zapewniają wyjątkowe wykonania uczestników i kryjące się za nimi osobiste historie. Podobnie było w poprzednich latach - niektóre z występów zapisały się na kartach historii programu i do dziś wspominane są przez widzów z łezką w oku. Jacy uczestnicy wywołali wśród oglądających największe emocje?

W nowej edycji "The Voice Senior" swoją historią poruszyła Małgorzata Skrzypczak

Już pierwszy odcinek najnowszego sezonu "The Voice Senior" zapewnił widzom sporą dawkę wzruszeń. Na Przesłuchaniach w ciemno pojawiła się Małgorzata Skrzypczak, która opowiedziała widzom swoją trudną historię. Kobieta pięć lat temu usłyszała wstrząsającą diagnozę - rak piersi. Mimo to nie poddała się i dąży do postawionych sobie celów.

W programie wykonała piosenkę Urszuli - "Anioł wie" - odwracając wszystkie fotele. Zachwyciła nie tylko trenerów, którzy dzielnie walczyli o jej potężny głos, lecz przede wszystkim telewidzów. "Małgosia! Wspaniała pod każdym względem! Głos mistrzostwo świata! Prawdziwa perła!", "Świetny głos, czysto, miło się słucha... Pięknie wygląda", "Jak dla mnie Małgorzata Skrzypczak była rewelacyjna", "Piękny głos", "Małgorzata the best!" - pisali zachwyceni oglądający w sieci po programie. Fragment odcinka z wykonaniem Małgorzaty obejrzano obecnie ponad 42 tys. razy na YouTube'ie, a liczba ta wciąż rośnie!

W pierwszej edycji "The Voice Senior" zachwycił James Brierley!

Wracając pamięcią do pierwszej edycji "The Voice Senior" warto wyróżnić Jamesa Brierleya, który na scenie zaśpiewał przebój "Wonderful Tonight" Erica Claptona. Wystarczyło 20 sekund, a wszyscy trenerzy już odwrócili swoje fotele! "Zanim poznam kim jesteś, to muszę powiedzieć, że cię kocham" - wypaliła po występie seniora Urszula Dudziak, do której drużyny ostatecznie dostał się 75-latek.

"Dlaczego zostałeś w Polsce?" - zapytał Andrzej Piaseczny. "Bo czułem, że urodziłem się drugi raz, tutaj w Polsce" - odpowiedział James, który pół życia spędził w Manchesterze. W naszym kraju znalazł pracę jako nauczyciel języka angielskiego, a także muzyczną pasję i miłość. Nagranie z jego poruszającego występu obecnie - po sześciu latach od emisji - ma ponad 960 tys. odsłon!

Ryszard Orecki poruszył telewidzów brawurowym wykonaniem utworu Breakout

W siódmej edycji "The Voice Senior" widzów oraz trenerów zachwycił także Ryszard Orecki. Senior podczas Przesłuchań w ciemno postawił na własną, nieoczywistą wersję piosenki "Modlitwa" zespołu Breakout z 1974 r. Sporą część utworu wyrecytował, tworząc w telewizyjnym studiu podniosłą atmosferę. Dzięki poruszającej interpretacji trafił pod skrzydła Roberta Janowskiego.

"Głęboko poruszające wykonanie", "Dawka emocji zmiata z fotela...", "Aż miałam ciary!!!", "Chapeau Bas", "Świetny facet... Śpiewaj, proszę" - czytamy pod nagraniem z jego występu na platformie YouTube. Filmik w dwa tygodnie zgromadził blisko 40 tys. wyświetleń, a fani talent show wciąż nie przestają go oglądać.

Larysa Tsoy przekonała do siebie królową polskiej piosenki!

Jedną z uczestniczek trzeciej edycji "The Voice Senior", które widzowie zapamiętają na długo, była Larysa Tsoy. Pochodząca ze Lwowa uczestniczka wykonała "Kolorowe jarmarki" z repertuaru Maryli Rodowicz i błyskawicznie zrobiła furorę. Królowa polskiej piosenki, zasiadająca wówczas w jury, jako pierwsza odwróciła swój fotel, a w ślad za nią podążył Piotr Cugowski. Ostatecznie wszyscy trenerzy chcieli mieć seniorkę w swojej drużynie, a niektórzy nawet oklaskiwali ją na stojąco.

Larysa szybko wyrosła na faworytkę programu. Dzięki decyzjom trenerów dotarła aż do finału. Jej występ z Przesłuchań w ciemno wciąż jest hitem YouTube'a i obecnie ma na swoim koncie ponad 981 tys. odtworzeń.

Krzysztof Prusik zachwycił już na przesłuchaniach, a później wygrał cały program!

Jednym z najpopularniejszych występów w historii polskiego "The Voice Senior" jest finałowy wykon Krzysztofa Prusika z utworem "You Are My Destiny". Senior zachwycił jednak również na Przesłuchaniach w ciemno do trzeciej edycji, gdy wykonał kompozycję Skaldów "Dopóki jesteś" i odwrócił wszystkie fotele. Były artysta Operetki Narodowej przebrnął przez wszystkie etapy show i ostatecznie został zwycięzcą, lecz to dzięki pierwszemu wrażeniu zdołał przekonać do siebie trenerów oraz widzów.

"On śpiewa jak Skald" - mówił wówczas zaskoczony Witold Paszt. Gdy Prusik skończył śpiewać, trener wstał i zaczął krzyczeć: "Drogi przyjacielu, takiego głosu szukam, właśnie takiego. Musisz trafić do mnie, nikomu nie dam powiedzieć ani słowa". "Głos masz absolutnie z niebios. To jest dar boży" - dodawał Cugowski. Nagranie z pierwszego występu Prusika w "The Voice Senior" obejrzano do tej pory 937 tys. razy.

Krzysztof Koziarski poruszył wykonaniem utworu "Jej portret" Bogusława Meca

Wśród uczestników najnowszej, siódmej edycji znalazł się także Krzysztof Koziarski, który wzruszył oglądających swoją interpretacją utworu "Jej portret" Bogusława Meca. Senior z Raciborza odwrócił wszystkie cztery fotele, ale ostatecznie wybrał na swojego opiekuna Andrzeja Piasecznego.

"Takie utwory posiadają wyjątkowy klimat. Pan Krzysztof doskonale to pokazał i wykonał", "Piękny głos! Cudownie śpiewasz, Krzysiu jesteś najlepszy!", "Przecudowny głos i wrażliwość. Jak Pan zaśpiewał Wodeckiego to się wzruszyłam. To było naprawdę piękne", "Ten Pan jest śpiewem. Cała Polska będzie chciała go słuchać na scenie", "Prawdziwy faworyt" - można przeczytać w komentarzach na YouTube'ie, gdzie nagranie z występu Krzysztofa Koziarskiego gromadzi coraz więcej wyświetleń. Obecnie obejrzano je ponad 27 tys. razy!

