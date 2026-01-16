Takiej sytuacji w "The Voice Senior" jeszcze nie było. "Od słowa do słowa"
W sobotnim odcinku "The Voice Senior" dojdzie do sytuacji, której jeszcze nie było w całej historii tego programu w Polsce. Po raz pierwszy przed trenerami zaprezentuje się małżeństwo.
Śpiewających uczestników w wieku powyżej 60. roku życia oceniają debiutująca w roli trenerki Majka Jeżowska (zastąpiła Małgorzatę Ostrowską) oraz Robert Janowski (po raz drugi jako trener), wracająca do programu Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny (dla tej dwójki to czwarty raz w roli trenerów).
"The Voice Senior" prowadzą Marta Manowska razem z debiutującym w tej roli Łukaszem Nowickim.
Tradycyjnie wszystkie odcinki show TVP są nagrane wcześniej. Na żywo pokazane zostaną tylko ogłoszenie wyników w finale. Zwycięzcą szóstej edycji show został Wojciech Bardowski z drużyny Roberta Janowskiego.
"The Voice Senior": Takiej sytuacji w show TVP jeszcze nie było
Po raz pierwszy w siedmioletniej historii muzycznego talent show telewizyjnej Dwójki na scenie zaśpiewa małżeństwo.
Barbara i Albert Czarkowscy mogą pochwalić się niesamowitym stażem w życiu prywatnym - są razem już od 45 lat. Parę połączyła miłość do muzyki, która towarzyszy im od pierwszego spotkania.
"Poznałam mojego przyszłego męża, który był basistą w zespole, z którym się mijaliśmy na trasach" - opowiada Barbara Czarkowska.
"Wieczorem zaszedłem do kawiarni, gdzie znałem muzyków. Nie wiedziałem, że na gitarze basowej gra Barbara. No i od słowa do słowa, jakoś tak wylawirowałem, że z tąże Barbarą wyszedłem po dancingu" - tak pierwsze pierwsze spotkanie zapamiętał Albert Czarkowski.
"A potem się okazało, że bez siebie żyć nie możemy" - dodaje pani Barbara.
Na pomysł zgłoszenia się do "The Voice Senior" wpadł Albert, który nie wyobrażał sobie, żeby do programu wybrać się samemu.
"Mąż mój zasiał w mojej głowie myśl, potem już nieodpartą, że ja muszę wystartować w 'The Voice Senior'" - zdradza pani Barbara.
W programie Barbara wykona przebój "Still Got the Blues" Gary'ego Moore'a, a Albert zaśpiewa "I Left My Heart In San Francisco" Tony'ego Bennetta.
"'The Voice Senior' to nie tylko wielkie polskie szlagiery i światowe przeboje! To przede wszystkim historie, które chwytają za serce. Już od pierwszego odcinka poznamy niezwykłe opowieści o miłości, walce, pasji, trudnych wyborach i odwadze, by w jesieni życia stanąć w świetle jupiterów" - podkreślali producenci jeszcze przed startem siódmej edycji.