Śpiewających uczestników w wieku powyżej 60. roku życia oceniają debiutująca w roli trenerki Majka Jeżowska (zastąpiła Małgorzatę Ostrowską) oraz Robert Janowski (po raz drugi jako trener), wracająca do programu Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny (dla tej dwójki to czwarty raz w roli trenerów).

"The Voice Senior" prowadzą Marta Manowska razem z debiutującym w tej roli Łukaszem Nowickim.

Tradycyjnie wszystkie odcinki show TVP są nagrane wcześniej. Na żywo pokazane zostaną tylko ogłoszenie wyników w finale. Zwycięzcą szóstej edycji show został Wojciech Bardowski z drużyny Roberta Janowskiego.

"The Voice Senior": Takiej sytuacji w show TVP jeszcze nie było

Po raz pierwszy w siedmioletniej historii muzycznego talent show telewizyjnej Dwójki na scenie zaśpiewa małżeństwo.

Barbara i Albert Czarkowscy mogą pochwalić się niesamowitym stażem w życiu prywatnym - są razem już od 45 lat. Parę połączyła miłość do muzyki, która towarzyszy im od pierwszego spotkania.

"Poznałam mojego przyszłego męża, który był basistą w zespole, z którym się mijaliśmy na trasach" - opowiada Barbara Czarkowska.

"Wieczorem zaszedłem do kawiarni, gdzie znałem muzyków. Nie wiedziałem, że na gitarze basowej gra Barbara. No i od słowa do słowa, jakoś tak wylawirowałem, że z tąże Barbarą wyszedłem po dancingu" - tak pierwsze pierwsze spotkanie zapamiętał Albert Czarkowski.

"A potem się okazało, że bez siebie żyć nie możemy" - dodaje pani Barbara.

Barbara Czarkowska w "The Voice Senior" fot. Natasza Mludzik TVP

Na pomysł zgłoszenia się do "The Voice Senior" wpadł Albert, który nie wyobrażał sobie, żeby do programu wybrać się samemu.

"Mąż mój zasiał w mojej głowie myśl, potem już nieodpartą, że ja muszę wystartować w 'The Voice Senior'" - zdradza pani Barbara.

W programie Barbara wykona przebój "Still Got the Blues" Gary'ego Moore'a, a Albert zaśpiewa "I Left My Heart In San Francisco" Tony'ego Bennetta.

"'The Voice Senior' to nie tylko wielkie polskie szlagiery i światowe przeboje! To przede wszystkim historie, które chwytają za serce. Już od pierwszego odcinka poznamy niezwykłe opowieści o miłości, walce, pasji, trudnych wyborach i odwadze, by w jesieni życia stanąć w świetle jupiterów" - podkreślali producenci jeszcze przed startem siódmej edycji.

„The Voice Senior”: Takiej sytuacji jeszcze w TVP nie było! TVP