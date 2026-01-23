Taki był ojciec Majki Jeżowskiej. Osobiste wyznanie w "The Voice Senior"

Podczas nagrań w programie "The Voice Senior" na osobiste wyznanie zdecydowała się debiutująca w roli trenera Majka Jeżowska. Wokalistka wróciła do swojego dzieciństwa, wspomniała też swojego ojca.

Kobieta o blond włosach siedzi na czerwonym, dużym fotelu w studiu telewizyjnym. Ubrana w niebieski strój z dużym kwiatem z jeansu, uśmiecha się lekko. W tle widoczne są światła i elementy scenografii.
Majka Jeżowska zadebiutowała jako trenerka "The Voice Senior"fot. Natasza MludzikTVP

Śpiewających uczestników w wieku powyżej 60. roku życia oceniają debiutująca w roli trenerki Majka Jeżowska (zastąpiła Małgorzatę Ostrowską) oraz Robert Janowski (po raz drugi jako trener), wracająca do programu Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny (dla tej dwójki to czwarty raz w roli trenerów).

Tradycyjnie wszystkie odcinki show TVP są nagrane wcześniej. Na żywo pokazane zostanie tylko ogłoszenie wyników w finale. Zwycięzcą szóstej edycji show został Wojciech Bardowski z drużyny Roberta Janowskiego.

Sporo emocji wśród widzów i internautów wywołuje szczególnie Majka Jeżowska.

Majka Jeżowska w "The Voice Senior". Taki był jej ojciec

W programie wokalistka postanowiła wrócić wspomnieniami do czasów dzieciństwa. Przypomniała też swojego ojca - to efekt występu Zbigniewa Guzowskiego, który nosi takie samo imię.

"Chciałam powiedzieć tylko, że mój tato miał na imię Zbyszek. Bardzo lubię to imię. I też bardzo ładnie śpiewał, chociaż był lekarzem stomatologiem..." - zdradziła Majka Jeżowska.

Trenerka "The Voice Senior" z uśmiechem wspominała czasy, kiedy potężny głos ojca... nieco ją onieśmielał, zwłaszcza w miejscach publicznych.

"Jak się urodziłam, nie wiedziałam, że tato ładnie śpiewał, bo był lekarzem. Ale zawsze, jak chodziliśmy do kościoła w niedzielę, to śpiewał bardzo głośno. Ja się wtedy wstydziłam i go trącałam, mówiłam: 'Tato, nie śpiewaj tak głośno, ludzie się patrzą'. Wstydziłam się tego" - opowiadała na planie programu.

"W dzieciństwie miał piękny, bardzo mocny głos. Mieszkał w Stanisławowie koło Lwowa, wychodził na balkon i jako mały chłopiec śpiewał arie Kiepury. I podobno sąsiadom dzwoniły szklanki w kredensach!" - przypomniała Majka Jeżowska.

Dodajmy, że w sobotnim odcinku poznamy ostateczny skład drużyn Alicji Majewskiej, Andrzeja Piasecznego, Majki Jeżowskiej i Roberta Janowskiego.

Majka Jeżowska w „The Voice Senior”: Taki był jej tatamateriały prasowe

