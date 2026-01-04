Za nami pierwszy odcinek nowego sezonu "The Voice Senior". Już po raz siódmy wokaliści z Polski po 60. roku życia, którzy wiedzą, że na spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno, próbują swoich sił na wielkiej, telewizyjnej scenie.

W tym sezonie seniorów oceniają trenerzy w składzie: debiutująca w tej roli Majka Jeżowska (która zastąpiła Małgorzatę Ostrowską), Robert Janowski (pojawiający się po raz drugi jako trener) oraz powracający do show Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny (dla nich będzie to już czwarta przygoda z programem).

W roli prowadzącej po raz kolejny widzowie ujrzeli Martę Manowską, a u jej boku zadebiutował Łukasz Nowicki.

Małgorzata Skrzypczak poruszyła trenerów i widzów "The Voice Senior" swoją historią życia

W premierowym odcinku siódmego sezonu "The Voice Senior" nie zabrakło poruszających historii i głosów, które zostaną z widzami na długo. Każdy z trenerów zgromadził w swojej drużynie pierwszych uczestników. Występujący seniorzy zachwycili nie tylko ekspertów, lecz także widzów sprzed telewizorów. W sieci nie brakuje pochlebnych komentarzy dla wszystkich odważnych, którzy zdecydowali się sięgnąć po swoje marzenia i zaśpiewać w telewizji.

Sensacją odcinka okazała się Małgorzata Skrzypczak, która wzruszyła oglądających swoją historią życia. Kobieta pięć lat temu usłyszała wstrząsającą diagnozę - rak piersi. Mimo to nie poddała się i dąży do postawionych sobie celów. Jest emerytowaną nauczycielką WF-u, ale wciąż pozostaje niesamowicie aktywna i uprawia nawet najbardziej ekstremalne sporty. Jej największą pasją jest bieganie, a w sieci znana jest jako "biegająca babcia".

Choć w jej życiu na co dzień królował sport, w sercu Małgorzaty od zawsze grała muzyka. Już w podstawówce nauczyła się grać na gitarze i wtedy też zaczęła śpiewać. W przeszłości była finalistką Konkursu Piosenki Radzieckiej i występowała w zespole weselnym.

Oglądający zachwyceni seniorką. "Głos mistrzostwo świata!"

W programie Małgorzata wybrała piosenkę Urszuli - "Anioł wie". Po brawurowym wykonaniu hitu odwróciły się wszystkie fotele i każdy z trenerów walczył o potężny głos w swojej drużynie. Ostatecznie kobieta rozwijać się będzie pod skrzydłami Roberta Janowskiego.

"Małgosia! Wspaniała pod każdym względem! Głos mistrzostwo świata! Prawdziwa perła!", "Jak dla mnie Małgorzata Skrzypczak była rewelacyjna", "Piękny głos", "Małgorzata the best!", "Mój zachwyt kieruję do Małgorzaty", "Brawo, Małgosiu!", "Ślicznie pani śpiewała. Kalisz może być dumny z pani" - piszą zachwyceni seniorką miłośnicy show.

Kto jeszcze zachwycił w pierwszym odcinku 7. sezonu "The Voice Senior"?

Podczas sobotniego odcinka widzowie TVP zwrócili także uwagę m.in. na występ Mirosława Dymitraka, który sięgnął po piosenkę legendarnego duetu Kayah i Bregovic - "Nie ma, nie ma ciebie" i znalazł się w drużynie Andrzeja Piasecznego. Jego historia szczególnie zainteresowała oglądających, bowiem Mirosław był mieszkańcem romskiego taboru. Jego kultura i obyczajowość wywołały poruszenie wśród trenerów, a Robert Janowski wypytywał seniora o to, co stanie się, jeśli ktoś spoza społeczności zakocha się w romskiej dziewczynie.

Na profilu TVP w mediach społecznościowych nie brakuje także zachwytów nad Arturem Słowikiem. 65-letni uczestnik ze Stargardu zaprezentował się w rockowej aranżacji, co nie jest zbyt częste wśród seniorów, stawiających raczej na spokojny repertuar. Po jego wykonie między trenerami zawiązała się ostra walka - zarówno Jeżowska, jak i Piasek próbowali przekonać go do swojej drużyny. Artur wybrał jednak Majkę i to z nią dążył będzie do finału programu.

