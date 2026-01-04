"The Voice Senior" udowadnia, że na spełnianie marzeń nigdy nie jest za późno. W niedzielę, 3 stycznia, wystartowała kolejna edycja talent-show TVP, w którym o karierę i muzyczną przyszłość walczą uczestnicy po 60. roku życia. Pierwsze Przesłuchania w ciemno udowodniły, że z edycji na edycję poziom wokalny polskich seniorów jest coraz wyższy i wciąż jest wiele scenicznych marzeń do spełnienia.

W tym sezonie śpiewających oceniają trenerzy w składzie: debiutująca w tej roli Majka Jeżowska (która zastąpiła Małgorzatę Ostrowską), Robert Janowski (pojawiający się po raz drugi jako trener) oraz powracający do show Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny (dla nich będzie to już czwarta przygoda z programem).

W roli prowadzącej po raz kolejny widzowie ujrzeli Martę Manowską, a u jej boku zadebiutował Łukasz Nowicki.

Za nami pierwszy odcinek 7. edycji "The Voice Senior". Widzowie nie mogli się doczekać!

Na premierowy odcinek siódmej edycji "The Voice Senior" czekało tysiące telewidzów. Dowodem na to są komentarze w sieci, których lawina wylała się na profilach TVP jeszcze przed startem sobotnich Przesłuchań w ciemno.

"Czekam... Ogladałam wszystkie edycje. Dla mnie to wielka przyjemność", "Ludzie, którzy mają odwagę i czasem ciężki bagaż życia, wzruszają mnie najbardziej", "Będę z wami. Lubię takie programy. Oglądałam wszystkie edycje i już nie mogę się doczekać", "To nie tylko możliwość posłuchania śpiewających seniorów, to także wzruszające wspomnienia z ich życia, z czego można czerpać. Polecam młodym oglądanie tego programu" - pisali miłośnicy show TVP.

Zmiany w składzie trenerskim "The Voice Senior". Widzowie tłumnie komentują. Oberwało się Majce Jeżowskiej

Tuż po programie w sieci nie zabrakło jednak krytycznych opinii. Okazuje się, że nie wszyscy widzowie, którzy długo wyczekiwali nowego odcinka, są zachwyceni programem "The Voice Senior". W komentarzach zwracają uwagę m.in. na zbyt dużo czasu antenowego poświęconego trenerom, a zbyt mało występującym uczestnikom. Co więcej - niektórym z oglądających nie przypadły do gustu zmiany w obrotowych fotelach. Wprost komentują dołączenie do składu trenerskiego Majki Jeżowskiej.

"Uczestnicy wspaniali, gorzej z jurorką Majką Jeżowską. Irytująca... Ciężko się słucha tej jej mądrości" - napisała jedna z internautek. "Mam to samo wrażenie. Zupełnie nie pasuje do reszty jurorów" - wtórowała jej inna oglądająca. Oberwało się jednak nie tylko wokalistce. Część krytykujących ma obiekcje również do Roberta Janowskiego.

"Jeżowska powinna odejść, za dużo gada", "Wykonawcy w porządku, ale jurorzy? Janowski i Jeżowska do wymiany. Nadpobudliwi, irytujący...", "Dużo gadania, mało śpiewania", "Jurorzy tragedia... Gadają, wchodzą w słowa. Pani Alicja mało dopuszczona do głosu. Pan Janowski psuje cały program", "Majka to się zachowuje, jakby przyszła szukać męża", "Jeżowska gwiazdorzy... A to nie moja bajka!!!", "Oglądam i jestem jestem zachwycona panią Majewską i Andrzejem. Reszta tylko się popisuje. Seniorzy ślicznie śpiewają" - piszą kolejni internauci, sugerując produkcji zmiany w składzie trenerskim przy kolejnej edycji.

Część widzów stanęła w obronie debiutującej trenerki. "A mi się podoba cała ekipa"

Na profilu TVP nie brakuje jednak fanów "The Voice Senior", którzy stoją w obronie nowego składu trenerskiego. W komentarzach pojawiło się sporo głosów, w których widzowie wyrazili swój zachwyt nad programem i debiutującą Jeżowską.

"Bardzo fajny odcinek, z przyjemnością obejrzałam", "Super. Świetni jurorzy! Zobaczymy, jak dalej", "A mi się podoba cała ekipa. Powodzenia", "W końcu nowa jurorka w 'The Voice'", "Super ekipa, aż miło się ogląda" - piszą uradowani oglądający.

