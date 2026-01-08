Nie miał litości dla trenerów "The Voice Senior". "Wasz refleks troszkę szwankuje"

Śpiewających uczestników w wieku powyżej 60. roku życia oceniają debiutująca w roli trenerki Majka Jeżowska (zastąpiła Małgorzatę Ostrowską) oraz Robert Janowski (po raz drugi jako trener), wracająca do programu Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny (dla tej dwójki będzie to czwarty raz w roli trenerów).

"'The Voice Senior' to nie tylko wielkie polskie szlagiery i światowe przeboje! To przede wszystkim historie, które chwytają za serce. Już od pierwszego odcinka poznamy niezwykłe opowieści o miłości, walce, pasji, trudnych wyborach i odwadze, by w jesieni życia stanąć w świetle jupiterów" - podkreślają producenci.

Dariusz Dudkiewicz w "The Voice Senior": Wasz refleks też już troszkę szwankuje

W sobotnim odcinku pojawi się Dariusz Dudkiewicz, który zaśpiewa przebój "Boso" grupy Zakopower. Uczestnik odwrócił wszystkie cztery fotele, ale to jednak rozmowy z trenerami dostarczyły dodatkowych emocji.

"Darek, powiedz, bo żeśmy cię troszeczkę wstrzymywali, denerwowałeś się?" - zapytał Robert Janowski.

Wokalista od razu rozbawił wszystkich swoją odpowiedzią. "Kurczę no, ja sobie pomyślałem, że to jednak program 60+, więc wasz refleks też już troszkę szwankuje" - skwitował ze śmiechem uczestnik.

Okazało się, że to nie koniec żartów. Gdy Alicja Majewska, zaczęła komplementować jego występ, Darek znów popisał się dystansem do siebie.

"Zapomniałam zupełnie, jak usłyszałam pana głos, że to jest 60+. Młody bardzo głos słyszałam, góralski..." - mówiła trenerka. "Żona też tak mówi, jak zgaśnie światło" - odpowiedział wokalista, wywołując kolejną lawinę śmiechu w studiu.

"O Boże, dowcipny człowiek! Potrafi się odgryźć!" - komentowali zachwyceni trenerzy.

Dodajmy, że "The Voice Senior" prowadzą Marta Manowska razem z debiutującym w tej roli Łukaszem Nowickim.

Tradycyjnie wszystkie odcinki show TVP są nagrane wcześniej. Na żywo pokazane zostaną tylko ogłoszenie wyników w finale. Zwycięzcą szóstej edycji show został Wojciech Bardowski z drużyny Roberta Janowskiego.

