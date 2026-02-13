Już w sobotę 14 lutego wyłoniony zostanie zwycięzca 7. edycji "The Voice Senior"! Wielki finał programu podzielony zostanie na dwie części. W pierwszej z nich oglądać będziemy występy wszystkich finalistów - po dwóch z drużyny każdego trenera. Alicji Majewskiej, Roberta Janowskiego, Majki Jeżowskiej i Andrzeja Piasecznego. Następnie wybrana zostanie najlepsza czwórka seniorów, a o tym, kto otrzyma statuetkę i 50 tys. złotych zadecydują już telewidzowie w specjalnym głosowaniu SMS-owym.

W sieci pojawiło się nagranie zza kulis programu w którym trenerzy rozmawiali między sobą o negatywnych reakcjach internautów. Mimo legendarnego wręcz statusu wszystkich trenerów dla polskiej muzyki, komentarze w sieci często bywają bolesne.

Trenerzy "The Voice Senior" otwarcie o komentarzach internautów

Wymianę zdań zainicjowała debiutująca w tym sezonie Majka Jeżowska. Piosenkarka nie kryła swojego rozczarowania i smutku spowodowanego obraźliwymi i bolesnymi komentarzami kierowanymi w jej stronę przed udziałem w popularnym tanecznym show.

"Wiesz, jak jechali po mnie… To tak odbiera ci przyjemność. Najlepiej tego nie czytać... - wyznała. Robert Janowski nie krył zdziwienia, twierdząc, że niestety jest to nieodłączny element pracy o takim charakterze: "To jest show-biznes przecież. Ale dziewczyny, no ile wy macie lat? Ciągle jeszcze się naprawdę przejmujesz czymś takim?".

"Ja mam dobrą pamięć, mi to zostaje" - odparła Majka Jeżowska, dodając: "To nie chodzi nawet tylko o nas samych, tylko w ogóle świadomość, że jest taka grupa…".

Majka Jeżowska reaguje na komentarze w "The Voice Senior". "To odbiera przyjemność" TVP