Trenerka talent show telewizyjnej Dwójki zdradziła na planie, że w latach 80. miała zaszczyt wystąpić na weselu samej Violetty Villas. "Chciałam powiedzieć, że śpiewałam na weselu Violetty Villas. W Chicago" - wyznała wokalistka, czym zaskoczyła wszystkich zebranych w studiu, którzy zareagowali skupieniem, ciszą, a następnie falą westchnień.

"To był styczeń, rok 1988. Mieszkałam wtedy w Chicago, śpiewając w najlepszym i najpopularniejszym wówczas klubie 'Cardinal' Włodka Wandera. Violetta wychodziła za Teda Kowalczyka, znanego w Chicago właściciela jednej z większych restauracji polonijnych 'Orbit'. Wesele odbyło się właśnie tam. Nasz zespół wystąpił z kilkoma utworami w prezencie dla pary młodej. Zaśpiewałam dla pani Violetty moją wersję 'Życzenia z całego serca' z repertuaru Skaldów. Na weselu bawili się zresztą wszyscy muzycy z innych klubów polonijnych i wielu ważnych gości" - wspomniała trenerka 'The Voice Senior'.

To wyznanie sprowokowało Andrzeja Piasecznego do przypomnienia innej weselnej historii. Okazuje się, że on i Majka Jeżowska mają za sobą wspólny duet! "Myśmy też razem śpiewali z Majeczką na ślubie mojej siostry w Toskanii" - zdradził wokalista. Piosenką, którą uraczyli gości, była przepiękna ballada "Piękna i Bestia".

To jednak nie koniec weselnych anegdot Majki Jeżowskiej. Przed laty artystka wykonała "Życzenia z całego serca" na ślubie kościelnym aktora Roberta Rozmusa. Po latach zaśpiewała również pewnej młodej parze w jednym z mazurskich hoteli, w którym odpoczywała po koncercie. Sytuacja była niezwykle spontaniczna: "Dałam się namówić przez mamę pana młodego i wyskoczyliśmy z bandem jako niespodzianka w t-shirtach i dżinsach - jedliśmy kolację przecież - i zagraliśmy 'A ja wolę moją mamę'".