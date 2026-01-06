Majka Jeżowska odpowiada na krytykę po debiucie w "The Voice Senior". "To są jakieś wymysły"

"The Voice Senior" powrócił do TVP2 3 stycznia 2026 roku. Siódmą edycję programu prowadzą Marta Manowska oraz Łukasz Nowicki. W rolach trenerów oglądać możemy z kolei Roberta Janowskiego, powracającą po trzech latach Alicję Majewską, Andrzeja Piasecznego oraz Majkę Jeżowską, która zastąpiła Małgorzatę Ostrowską.

Pierwsze dwa odcinki nowego sezonu wywołały ogromne emocje, a na debiutującą trenerkę Majkę Jeżowską spadłą fala negatywnych komentarzy. Artystka w rozmowie z "Plejadą" skomentowała zarzuty internautów.

Majka Jeżowska reaguje na krytykę po debiucie w "The Voice Senior"

"To są jakieś wymysły i chęć zrobienia komuś przykrości. Jeśli się coś takiego pisze, to trzeba to uargumentować. Bez tego nie wiem, o co komu chodzi. Ci, którzy coś takiego piszą, muszą sprawdzić w słowniku, co to znaczy, jakie zachowanie nazywamy arogancją" - wyjaśniła wokalistka.

Majka Jeżowska podkreśliła we wspomnianym wywiadzie, że daleko jej do arogancji i ogromnym szacunkiem darzy swoich rozmówców: "Ja w ogóle nie jestem arogancką osobą, więc nie wiem, co to jest za epitet w stosunku do mnie. Chodzi chyba o to, że jestem energetyczna, może komuś się pomyliło - że dużo mówię, że się dużo śmieję, ale to absolutnie nie jest arogancja. Wręcz odwrotnie, ja bardzo szanuję ludzi i cokolwiek bym mówiła, mówię to po to, żeby zdjąć z nich trochę stresu, bo czasami się naprawdę bardzo denerwują, dlatego trzeba rozładować napięcie. Nie zauważyłam u siebie żadnej arogancji. To jest nieadekwatne. Nawet jeśli zwracamy uwagę na jakieś nieczystości czy niedociągnięcia - to jest nasza rola".

Artystce zarzucano również, że przyszła do programu szukać męża. Chodziło konkretnie o jej komentarze po tym, jak uczestnik Artur Słowki zaprezentował utwór "Gimme some lovin'" [tłum. daj mi odrobinę miłości] od The Spencer Davis Group: To są przecież wygłupy - ja nie szukam męża ani miłości, natomiast jeśli uczestnik śpiewa: 'gimme, gimme some lovin'', a ja o niego walczę, no to idę na całość i mówię: 'to ja potrzebuję tej miłości, jestem jej spragniona, chodź do mnie'. To jest przecież adekwatne do piosenki, a nie do sytuacji. Trzeba być naprawdę pozbawionym poczucia humoru, żeby mnie posądzać o to, że w tym programie chcę szukać męża".

Na koniec rozmowy Majka Jeżowska przyznała, że już od dawna marzyła o wejściu w rolę trenerki w "The Voice" i sama na co dzień spotyka się głównie z pozytywnymi komentarzami na temat tego, jak sobie radzi: "Wiem, że wniosłam troszkę więcej energii i ruszyłam seniorów do tańca, było dużo żartów i śmiechu. Ja tylko zbieram gratulacje od kilku dni - nie tylko od znajomych, ale też od fanów tego programu. Ludzie piszą, że brakowało takiej osoby jak ja już od dawna - takiej, która promienieje uśmiechem i radością, dowcipkuje i robi się z tego program rozrywkowy, a nie nudne przesłuchanie, jak na egzaminie do szkoły. Wszystko jest dozwolone. To jest naprawdę fajny program - jestem szczęściarą i tak sobie myślę, że warto czekać na spełnienie swoich marzeń, bo marzyłam o tym czerwonym fotelu, odkąd 'The Voice' pojawił się w Polsce".

