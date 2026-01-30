Przypomnijmy, że w "The Voice Senior" śpiewających uczestników w wieku powyżej 60. roku życia oceniają debiutująca w roli trenerki Majka Jeżowska (zastąpiła Małgorzatę Ostrowską) oraz Robert Janowski (po raz drugi jako trener), wracająca do programu Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny (dla tej dwójki to czwarty raz w roli trenerów).

Tradycyjnie wszystkie odcinki show TVP są nagrane wcześniej. Na żywo pokazane zostanie tylko ogłoszenie wyników w finale. Zwycięzcą szóstej edycji show został Wojciech Bardowski z drużyny Roberta Janowskiego.

"The Voice Senior": Co za wyznanie Andrzeja Piasecznego

W programie TVP ukończono Przesłuchania w ciemno, podczas których trenerzy skompletowali swoje drużyny. W sobotę rozpocznie się etap Sing Off - każdy z trenerów z sześciu uczestników dalej zabierze czterech.

W rywalizacji w drużynie Roberta Janowskiego bierze udział m.in. emerytowana nauczycielka języka polskiego Małgorzata Jędrzejewska. To właśnie do niej o poradę zwrócił się Andrzej Piaseczny.

"Czy pani jako polonistka ma jakiś sposób na błędy ortograficzne? Bo ja jestem kompletnym dysortografem (…) Czy pani ma jakiś sposób?" - zapytał wprost trener, który napisał teksty do ponad 100 piosenek.

Do rozmowy włączył się Robert Janowski, który dopytał kolegę, czy słowo "żaba" pisze przez "rz".

"Wszystko piszę po prostu odwrotnie. Czytam dużo i tak dalej… nie potrafię się nauczyć pisać, absolutnie" - przyznał Andrzej Piaseczny.

Rada uczestniczki wywołała salwy śmiechu: "To już nie ma co walczyć. Musisz to polubić!" - powiedziała Małgorzata Jędrzejewska. "Kocham panią, kocham panią!" - odpowiedział zachwycony Andrzej Piaseczny.

"The Voice Senior" - uczestnicy etapu Sing Off

Drużyna Alicji Majewskiej: Zdzisław Woźniak, Małgorzata Piastowska, Albert Czarkowski, Barbara Lorenzetti, Barbara Gołaska, Grażyna Osmala

Drużyna Andrzeja Piasecznego: Mirosław Dymitrak, Dariusz Dudkiewicz, Krzysztof Koziarski, Józef Masiak, Elżbieta Godlewska, Violetta Kapcewicz

Drużyna Majki Jeżowskiej: Renata Bakalarska, Artur Słowik, Małgorzata Kulińska, Stanisław Głowala, Krystyna Krakowiak, Robert Ziętara

Drużyna Roberta Janowskiego: Piotr Kwiecień, Małgorzata Skrzypczak, Ryszard Orecki, Wojciech Szymański, Małgorzata Jędrzejewska, Zbigniew Guzowski.

Andrzej Piaseczny w "The Voice Senior": Nie potrafię nauczyć się pisać materiały prasowe