Alicja Majewska wprost o młodych artystach. "Nie chciałabym być złośliwa"

Przypomnijmy, że 3 stycznia 2026 roku rozpoczęła się 7. już edycja "The Voice Senior". Na fotelach trenerów zasiadają Robert Janowski, Majka Jeżowska, Alicja Majewska oraz Andrzej Piaseczny. Na planie między trenerami wywiązują się przeróżne dyskusje. Tym razem padło na warstwę tekstową utworów. Robert Janowski przyznał, że bardzo docenia, gdy słowa niosą ze sobą konkretną i wyraźną treść i dodał, że artyści powinni dbać o to, by przekaz był zrozumiały.

"Lubię słyszeć tekst, jak ktoś śpiewa piosenkę. To znaczy, jak ktoś śpiewa wyraźnie, jest po prostu świadomym artystą, który chce przekazać słowa, które ktoś namęczył się kiedyś wcześniej i napisał mądrze" - tłumaczył.

Alicja Majewska komentuje współczesną muzykę

Alicja Majewska odniosła się od wypowiedzi trenera i zdradziła, co uważa o współczesnej twórczości i młodych artystach: "Nie chciałabym być złośliwa, ale nieraz słuchając niektórych produkcji współczesnych… Myślę, że walorem jest to, że nie wszystko do końca słyszymy". Majka Jeżowska krótko skwitowała wymianę zdań, dodając: "Nie wiadomo, o co chodzi...", na co przytaknął Robert Janowski

Półfinał 7. sezonu "The Voice Senior" wyemitowany zostanie na antenie TVP2 już 7 lutego. Do wielkiego finału przejdzie po dwóch uczestników z czteroosobowych grup każdego trenera!

Wystąpił na ramówce Polsatu i zapowiada nowy utwór. "Mam nadzieję, że latem będzie jak najwięcej grania" INTERIA.PL INTERIA.PL