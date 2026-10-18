Żona Tribbsa wróciła do "The Voice of Poland". Jakie ma zadania?

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Od rozpoczętego w sobotę etapu Bitew w ekipie "The Voice of Poland" ponownie pojawiła się Żaneta Trybulec. Modelka, tancerka i prezenterka od lipca 2024 r. jest żoną Tribbsa, obecnego trenera "The Voice Kids".

Tribbs z niebieskimi włosami w czarnym garniturze i Żaneta Trybulec w czerwonej koronkowej sukni
Tribbs i Żaneta Trybulec wzięli ślub w połowie 2024 r.AKPAAKPA

"Po kilku latach przerwy... wracam do rodziny 'The Voice of Poland'. Tym razem jednak w zupełnie innej roli" - przekazała na Instagramie Żaneta Trybulec. W 2019 r. - jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Płudowska - była osobą, która otwierała drzwi uczestnikom wychodzącym na scenę.

Tym razem modelka, prezenterka i tancerka otrzymała zadanie zapowiadania rozpoczętych w sobotę Bitew. Razem z prowadzącym Maciejem Musiałem pojawiła się na muzycznym ringu, prezentując tabliczki z numerami kolejnych rund.

Żaneta Trybulec wróciła do "The Voice of Poland". Kim jest żona Tribbsa?

Nowa osoba w programie TVP jest wielokrotną mistrzynią i wicemistrzynią Polski, Europy i Świata w tańcu show dance, jazz dance i modern. W 2012 zdobyła tytuł I Wicemiss Polonia, dzięki czemu reprezentowała Polskę w międzynarodowym konkursie Miss International 2014 w Tokio.

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Żaneta ma też na koncie debiut aktorski - zagrała epizodyczną rolę w filmie "Wkręceni" w reżyserii Piotra Wereśniaka. Pojawiła się później w teledyskach "Nad Wisłą" duetu Linia Nocna i "Without You" Tribbsa.

To właśnie Mikołaj Trybulec (producent współtworzy grupę Linia Nocna z wokalistką Moniką "Mimi" Wydrzyńską) od lipca 2024 r. jest mężem Żanety. Muzyk nie krył, że to dzięki swojej żonie wiedział, jak wygląda show TVP od kulis. Sam od 2025 r. zasiada w czerwonym fotelu jako trener w "The Voice Kids". W swoim debiucie doprowadził do zwycięstwa Wiktora Sasa, który już w najbliższą sobotę będzie reprezentował Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior.

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