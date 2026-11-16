W 17. edycji "The Voice of Poland" uczestników oceniają Kuba Badach, Michał Szpak, Baron i Tomson (Afromental) oraz debiutująca w roli trenerki Edyta Bartosiewicz. W internetowym programie "Comeback Stage" dodatkowa trenerka Ania Karwan zbiera swoją drużynę z uczestników, których odrzucili pozostali opiekunowie.

To właśnie ona do półfinału zaprosiła Axela Feige, który stał się pierwszym uczestnikiem w tym etapie. Pozostali trenerzy skompletowali swoje drużyny po sobotnim odcinku na żywo. Wówczas ujawniono, kto został drugim półfinalistą w zespole Ani Karwan.

"The Voice of Poland": Znamy ostatniego półfinalistę w drużynie Ani Karwan

Trenerka zdecydowała, że o jedno miejsce w półfinale będą rywalizować wokalistki odrzucone w Nokaucie: Ula Kozielska (była w drużynie Tomsona i Barona), Pola Deptuła (drużyna Michała Szpaka), Julia Szarek (drużyna Kuby Badacha) i Kamila Kiecoń (drużyna Edyty Bartosiewicz).

Zwyciężczynię wybrali internauci, którzy głosowali w aplikacji TVP VOD do końca trwania sobotniego odcinka live. Najwięcej głosów zebrała Ula Kozielska i to ona wraca do gry w półfinale. W komentarzach fani nie kryją radości z takich rezultatów. Nie brak głosów, że uczestniczka w ten sposób utarła nosa Baronowi i Tomsonowi. "Yaaaassssss" - napisał ten pierwszy, gratulując byłej podopiecznej awansu do półfinału.

"Kochani! Bardzo bardzo Wam dziękuję! Jestem mocno wzruszona wsparciem, jakie od Was dostałam! Dziękuję za każdy głos, za każdą wiadomość, za każdy komentarz i udostępnienie. Naprawdę nie spodziewałam się, że dostanę od Was tyle miłości. Obiecuję, że dam z siebie wszystko! Kocham Was i jeszcze raz po prostu DZIĘKUJĘ" - napisała na Instagramie wokalistka i popularna tiktokerka, znana z profilu ulasmarkula (ponad 175 tys. obserwujących).

Przypomnijmy, że Ula Kozielska w 2024 r. wystąpiła już w "The Voice of Poland". Podczas Przesłuchań w ciemno przekonała do siebie Kubę Badacha oraz Tomsona i Barona. Na swojego trenera wybrała tego pierwszego.

Badach na etapie Bitew zestawił Ulę Kozielską z Anną Iwanek, jak się później okazało, zwyciężczynią 15. edycji. Razem zaśpiewały przebój "Lose Control" Teddy'ego Swimsa. Internauci zgodnie ich występ obwołali jedną z najlepszych Bitew w historii "The Voice of Poland".

Ula Kozielska napisała pracę magisterską o wpływie programu na dalszy rozwój kariery w oparciu o losy różnych uczestników. Jak mówi "do tej pory w programie zdobyła przyjaźń - Anię Iwanek - teraz wraca po statuetkę i wygraną".