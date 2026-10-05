Znacie ją z "Plebanii". Teraz próbuje sił w "The Voice of Poland"

Oliwia Kopcik

Oliwia Kopcik

Trwają przesłuchania w ciemno do "The Voice of Poland". Jedną z uczestniczek była Aleksandra Betańska, dla której nie był to pierwszy występ przed szerszą publicznością. Wcześniej dała się poznać m.in. w serialach i dziecięcym programie "5-10-15".

Aleksandra Betańska śpiewa na scenie The Voice of Poland, w białym swetrze, przy czerwonym świetle.
Aleksandra Betańska na scenie "The Voice of Poland"TVP

Za nami kolejne odcinki przesłuchań w ciemno do "The Voice of Poland". W tej edycji w fotelach trenerskich zasiadają: debiutująca w tej roli Edyta Bartosiewicz (zastąpiła Margaret), Kuba Badach, Michał Szpak oraz duet Tomson i Baron.

Z kolei w roli dodatkowej trenerki internetowego etapu "Comeback Stage" (trafiają tam uczestnicy w ramach drugiej szansy) po raz drugi występuje Anna Karwan.

"The Voice of Poland": Aleksandra Betańska zachwyciła trenerów

W ostatnich odcinkach przesłuchań na scenie "The Voice of Poland" pojawiła się Aleksandra Betańska. Przed trenerami wykonała utwór "Dernière Danse" Indili, czym odwróciła dwa fotele - Edyty Bartosiewicz i Kuby Badacha. Ostatecznie uczestniczka zdecydowała się dołączyć do pierwszej z wymienionych.

Dla wokalistki nie był to jednak pierwszy występ przed dużą publicznością. Zaczęła śpiewać już w wieku trzech lat, a dzięki babci, która pracowała w telewizji, trafiła do popularnego programu "5-10-15". W międzyczasie zaczęła grać również na skrzypcach oraz występowała w serialach i filmach - m.in. w "Plebanii" i "Lejdis".

Gdy miała 10 lat, jej rodzina przeprowadziła się do Paryża, gdzie Ola uczęszczała do szkoły muzycznej. Następnie kilka lat mieszkała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, po czym wróciła do Francji, gdzie skończyła prywatną szkołę aktorską i studia aktorskie. Obecnie tworzy pod pseudonimem Ola z Paryża.

Zobacz również:

Michał Szpak
Voice Of Poland

"The Voice of Poland": poruszenie po wpisie Michała Szpaka. "Wrażeń już mam sporo"

Oliwia Kopcik
Oliwia Kopcik


Ida Nowakowska zachwyca w nowym show Polsatu. Jak czuje się w roli prowadzącej?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze