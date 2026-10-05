Znacie ją z "Plebanii". Teraz próbuje sił w "The Voice of Poland"

Za nami kolejne odcinki przesłuchań w ciemno do "The Voice of Poland". W tej edycji w fotelach trenerskich zasiadają: debiutująca w tej roli Edyta Bartosiewicz (zastąpiła Margaret), Kuba Badach, Michał Szpak oraz duet Tomson i Baron.

Z kolei w roli dodatkowej trenerki internetowego etapu "Comeback Stage" (trafiają tam uczestnicy w ramach drugiej szansy) po raz drugi występuje Anna Karwan.

"The Voice of Poland": Aleksandra Betańska zachwyciła trenerów

W ostatnich odcinkach przesłuchań na scenie "The Voice of Poland" pojawiła się Aleksandra Betańska. Przed trenerami wykonała utwór "Dernière Danse" Indili, czym odwróciła dwa fotele - Edyty Bartosiewicz i Kuby Badacha. Ostatecznie uczestniczka zdecydowała się dołączyć do pierwszej z wymienionych.

Dla wokalistki nie był to jednak pierwszy występ przed dużą publicznością. Zaczęła śpiewać już w wieku trzech lat, a dzięki babci, która pracowała w telewizji, trafiła do popularnego programu "5-10-15". W międzyczasie zaczęła grać również na skrzypcach oraz występowała w serialach i filmach - m.in. w "Plebanii" i "Lejdis".

Gdy miała 10 lat, jej rodzina przeprowadziła się do Paryża, gdzie Ola uczęszczała do szkoły muzycznej. Następnie kilka lat mieszkała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, po czym wróciła do Francji, gdzie skończyła prywatną szkołę aktorską i studia aktorskie. Obecnie tworzy pod pseudonimem Ola z Paryża.



