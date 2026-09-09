Już w najbliższą sobotę Sylwia Przybysz i Jaś Dąbrowski spróbują swoich sił jako prowadzący "The Voice of Poland". Popularne małżeństwo twórców internetowych w show TVP towarzyszyć będzie uczestnikom za kulisami. Na backstage'u zmotywuje utalentowanych wokalistów przed wyjściem na scenę, a także porozmawia o emocjach tuż po zejściu z niej.

Jaś Dąbrowski pojawiał się już za kulisami "The Voice Kids". Teraz przyszedł czas na nowe wyzwanie

Dla Jana Dąbrowskiego nie jest to debiut w formacie "The Voice". Widzowie TVP z pewnością pamiętają go z dwóch edycji talent show dla najmłodszych, gdzie również spełniał się jako jeden z prowadzących. Tym razem zamienił "The Voice Kids" na dorosłą wersję programu, a u jego boku po raz pierwszy pojawi się ukochana żona.

Twórca internetowy nie kryje radości i podekscytowania wspólną pracą z partnerką na planie. "Jestem przeszczęśliwy, że przy tak wyjątkowym projekcie będę miał obok siebie Sylwię. Znamy się jak łyse konie, więc mam nadzieję, że tę naszą energię i chemię poczują też widzowie 'The Voice'" - wyjawił Dąbrowski, cytowany przez Pudelka.

Sylwia Przybysz pierwszy raz wystąpi w roli prowadzącej. W sieci dekadę temu zasłynęła jako wokalistka

Sylwia Przybysz zadebiutuje w roli prowadzącej, ale muzyczny świat "The Voice of Poland" wcale nie jest jej obcy. Twórczyni zyskała bowiem rozpoznawalność wśród internautów jako wokalistka. Ponad dekadę temu publikowała utwory oraz covery w serwisie YouTube, a w 2015 r. zdobyła nagrodę w plebiscycie Young Stars. Wydała kilka albumów, współpracowała z artystami takimi jak Verba, Mezo czy Jeremi Sikorski i wylansowała przeboje "Plan" oraz "Spełniaj marzenia".

Piosenkarka wciąż pamięta swoją niełatwą drogę do sukcesu i może okazać się idealnym wsparciem dla początkujących artystów. "'The Voice of Poland' łączy nasze światy. Muzykę, która jest ogromną częścią mojego życia, i telewizję, w której Janek czuje się jak ryba w wodzie. Wygląda na to, że tym razem każde z nam będzie mogło trochę pilnować drugiego" - mówi o swojej nowej roli w programie i współpracy z mężem.

Kim są Sylwia Przybysz i Jaś Dąbrowski? Widzowie TVP zobaczą debiut duetu już w tę sobotę!

Sylwia i Jaś to jedna z najpopularniejszych par w polskim internecie. Od 2022 r. tworzą szczęśliwe małżeństwo i wspólnie wychowują trzy córki - Polę, Nelę i Jaśminę. W mediach społecznościowych śledzą ich miliony osób (na Instagramie liczba ta sięga 4 mln obserwatorów), a teraz także widzowie telewizyjni będą mieli okazję poznać twórców.

Premierowy odcinek 17. edycji "The Voice of Poland" z ich udziałem wyemitowany zostanie już w sobotę, 12 września, o godz. 20:30, w TVP2.