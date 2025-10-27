W trwającej obecnie 16. edycji programu "The Voice of Poland" po raz pierwszy pojawił się nowy etap nazwany Comeback Stage - wzięło w nim udział 10 osób, które zostały wcześniej wyeliminowane podczas Przesłuchań w ciemno. Trafiły one pod skrzydła dodatkowego, piątego trenera - to stanowisko objęła Anna Karwan, która w siódmej edycji "The Voice of Poland" dotarła do ścisłego finału (ostatecznie zajęła trzecie miejsce).

Do Etapu 2 Comeback Stage przeszło łącznie trzech uczestników, którzy w parach zmierzyli się z trójką wybraną spośród wokalistów, którzy odpadli w Bitwach. Spośród trzech zwycięzców trenerka wybrała tylko jedną osobę zakwalifikowaną do występu na żywo.

"The Voice of Poland": Kogo wybrała Anna Karwan?

Drugiego uczestnika do ekipy Anny Karwan wybiorą widzowie w głosowaniu internetowym spośród czterech wyeliminowanych wcześniej w Nokaucie. W sumie w półfinałowym odcinku na żywo Anna Karwan będzie miała pod swoją opieką dwójkę wokalistów, tak samo jak każdy z pozostałych trenerów.

Tym samym o nagrodę główną "The Voice of Poland" w wielkim finale na żywo (30 listopada) rywalizować będzie pięciu uczestników. Zwycięzcę konkursu wybiorą widzowie w głosowaniu SMS.

Anna Karwan zdecydowała, że z gorących krzeseł do programu powróci Żaneta Chełminiak.

"Dziękuję Ci Aniu. Po prostu z całego serca dziękuję. Więcej będę pisać w nadchodzących dniach. Na razie dalej jestem w szoku i na maxa wzruszona. Kochana drużyno - trzymam za was wszystkich kciuki gdziekolwiek was poniesie! Będę się starać reprezentować nas godnie! To jest pierwsza jesień, w której się mam więcej niż dobrze!" - napisała wokalistka na Facebooku.

Przypomnijmy, że w najbliższą sobotę pozostali trenerzy - Baron i Tomson z Afromental, Michał Szpak, Kuba Badach oraz Margaret - razem ze swoimi podopiecznymi rozpoczną etap Nokaut, po którym zostanie w sumie 16 uczestników (po czterech z każdej drużyny).

"Żaneta udowodniła, że druga szansa może zmienić wszystko. Wywalczyła miejsce wśród najlepszych i już niebawem zobaczymy ją na scenie 'The Voice of Poland'. A niebawem dowiemy się, kto do niej dołączy... Bądźcie czujni - emocje dopiero się zaczynają!" - czytamy na oficjalnym profilu "The Voice of Poland".

Kim jest Żaneta Chełminiak?

Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka jest też... biotechnolożką (pracuje w branży surowców kosmetycznych). Ma na koncie m.in. EP-kę "Szlus", wydaną z zespołem Damn Good Coffee, kilka singli solowych oraz debiutancki album "Chłopaki płaczą". Cały materiał balansuje pomiędzy popem, R&B i soulem. To historie z życia aktywnej poszukiwaczki miłości.

Obecnie Żaneta pracuje nad drugim solowym albumem, gdzie będzie można usłyszeć dużo więcej gitarowych brzmień. Od 13. roku życia ćwiczy swój śpiew, obecnie pod okiem Ani Szarmach. Absolwentka Centrum Sztuki Wokalnej, występowała m.in. w chórkach Krzysztofa Zalewskiego. Współpracowała także z takimi wykonawcami, jak m.in. Paweł Domagała, Anna Rusowicz, Sarsa, Goya, Daria Marx, Sarius, Chivas, WdoWa i Pawbeats Orchestra.

Udział w "The Voice of Poland" to kolejna próba podbicia serc telewizyjnej publiczności. Wcześniej brała udział w programach "Mam talent" i "Szansa na sukces".

