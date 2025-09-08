Ponad 25 tys. odsłon - najwięcej spośród wszystkich uczestników - ma występ Julii Wasielewskiej z pierwszych odcinków "The Voice of Poland". W 16. edycji show TVP wokalistów oceniają Tomson i Baron, Michał Szpak i Kuba Badach oraz wracająca po sześciu latach Margaret, która zastąpiła Lanberry.

Scena "The Voice" nie jest też obca dla Julii - w 2018 r. pojawiła się w pierwszej edycji "The Voice Kids" wykonując utwór z repertuaru Ewy Farnej. "Ostatni raz byłam na tej scenie 8 lat temu… Ale nigdy nie byłam tak szczęśliwa jak teraz!" - napisała w mediach społecznościowych Julia Wasielewska.

Julia Wasielewska w "The Voice of Poland". Zachwytom nie było końca

Co ciekawe, w "The Voice Kids" trenerami byli wówczas Baron i Tomson. Teraz 22-latka odwróciła wszystkie cztery fotele za sprawą swojego wykonania piosenki "Because of You" Kelly Clarkson. Jako pierwszy błyskawicznie zareagował Kuba Badach i to właśnie jego wybrała na swojego trenera. Po oficjalnej części przesłuchania wokalistka miała okazję zaprezentować ekspertom także swój autorski kawałek, który zadedykowała obecnej za kulisami mamie.

"Napisałaś dobry, radiowy numer" - komentował Badach. "Chciałabym pogratulować wam więzi. Jestem totalnie wzruszona i rozłożona. Będę cię wspierać. Mam nadzieję, że finał jest twój, bo tak brzmisz" - dodała zachwycona Margaret. "Wiesz, kim jesteś na scenie. W skromności nie zatracasz charakteru. Masz ludowy zaśpiew w głosie, co mi się podoba. Masz ogromną skalę głosu i potrafisz zarażać wrażliwością" - mówił Michał Szpak.

Kim jest Julia Wasielewska?

Wychowanka Studia Piosenki Estradowej HIT w Koninie obecnie studiuje śpiew musicalowy na Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Razem z koleżanką ze studiów, Joanną Lupą, współtworzy projekt MUSICALOVE, który codziennie publikuje muzyczne treści - od coverów, przez mashupy, po autorskie piosenki.

Duet ma na koncie m.in. zwycięstwo w konkursie RMF FM "Twoje 5 minut" (nagroda: profesjonalna live session w studiu RMF FM), a ich piosenka znalazła się w gronie finalistów czwartej edycji projektu "My Name Is Poznań". Debiutancki singel duetu Lupa x Wasielewska "Będę tańczyć" premierowo został zaprezentowany w RMF FM.

Dodajmy, że wspomniana Joanna Lupa też wystąpiła w rozpoczętej edycji "The Voice of Poland" i również odwróciła wszystkie cztery fotele. Na swojego trenera wybrała Michała Szpaka.

