Wyjątkowy występ w "The Voice of Poland". Od razu zwrócili uwagę na jedno

W trwającej obecnie 16. edycji "The Voice of Poland" rozpoczęły się etapy Live. Do dalszego etapu każdy z trenerów (Baron i Tomson, Kuba Badach, Michał Szpak, Margaret) zabrał po trzech uczestników.

W programie poza konkursem zaprezentowali się też goście specjalni: Oskar Cyms oraz pochodząca z Holandii Davina Michelle. Wokalistka zaśpiewała najnowszy singel "What A Woman", który zapowiada jej nową płytę szykowaną na 2026 r.

Davina Michelle w "The Voice of Poland". "Dziewczyny, grajcie na instrumentach"

"Chcę oddać hołd kobietom na każdym etapie życia: od ambitnych młodych kobiet, przez matki zajmujące się tysiącem spraw naraz, po starsze kobiety wciąż pełne energii i siły. Ostatecznie utwór jest celebracją kobiecości, przełamaniem starych schematów myślenia i jasnym przesłaniem: bycie kobietą jest powodem do dumy" - mówi o swoim utworze Davina Michelle.

W związku z tym przesłaniem wokalistka zaprosiła do wspólnego występu w pełni kobiecy skład. Na scenie towarzyszyły jej perkusistka Wiktoria Bialic (m.in. Ralph Kaminski, Luna, Alison Russell), pianistka Pola Atmańska (m.in. Ralph Kaminski, Misia Furtak, Pola Atmańska Trio), basistka Joanna Dudkowska oraz absolutna debiutantka Oliwia Nawrot, 15-letnia gitarzystka z Poznania.

Dodajmy, że Davina Michelle szykuje nowe piosenki na nadchodzącą płytę i pracuje nad kolejnymi koncertami w Polsce.

Kim jest Davina Michelle?

Pochodząca z Holandii wokalistka swoją przygodę z muzyką zaczęła od publikowania przeróbek przebojów na YouTube. Od swojego debiutu w 2016 r. zdobyła miliony serc dzięki coverom i autorskim utworom. Przełomem stał się wiralowy cover "What About Us" P!NK, który dotarł do samej gwiazdy. "To brzmi lepiej, niż kiedykolwiek będę brzmieć" - stwierdziła wówczas amerykańska wokalistka. Trzy lata później Davina miała okazję otwierać koncert Pink w Hadze.

W dość krótkim czasie, Davina Michelle, nie tylko stała się jedną z najbardziej znanych piosenkarek w Holandii, ale także wypracowała swoje wyjątkowe miejsce w historii holenderskiej muzyki, pozostając wierną swojej wizji, pisząc własne utwory i dostarczając starannie przemyślane projekty artystyczne.

Miała okazję poprzedzać również takie gwiazdy, jak m.in. Maroon 5 i Robbie Williams. W 2021 r. z utworem "Sweet Water" pojawiła się jako przerywnik podczas Konkursu Piosenki Eurowizji przed 183 milionami widzów na całym świecie.

Na początku marca tego roku Davina po raz pierwszy wystąpiła w Polsce - w ramach promocji drugiej płyty "Higher" pojawiła się w Klubie Hybrydy w Warszawie.

Wokalistka na stałe współpracuje ze swoim partnerem, multiinstrumentalistą Sebastiaanem Brouwerem, który komponuje i produkuje niemal wszystkie piosenki Daviny do jej tekstów.

