W "The Voice of Poland" opiekunami uczestników są Tomson i Baron, Michał Szpak, Kuba Badach i Margaret. Po raz pierwszy do show wprowadzono dodatkową trenerkę, którą została Anna Karwan (trzecie miejsce w siódmej edycji "The Voice of Poland"). Ma ona również swoją drużynę, którą skompletowała w etapie Comeback Stage.

Spośród uczestników odrzuconych przez pozostałych trenerów do półfinałów na żywo zabrała Żanetę Chełminiak, a drugiego podopiecznego z grona czwórki wokalistów wybrali jej widzowie TVP w głosowaniu. Najwięcej głosów zdobył Mateusz Włodarczyk i to właśnie on odzyskał miejsce w programie.

"Jeeeessstttt, udało się, jestem PÓŁFINALISTĄ 'Voice of Poland' w drużynie Ani Karwan. Jeszcze do mnie to nie dochodzi… ale strasznie się cieszę. Moje jedno z marzeń zostało spełnione, wystąpię w odcinkach na żywo" - napisał wokalista na Instagramie.

"Chciałem po raz kolejny podziękować Ani Karwan za danie mi drugiej szansy w 'The Voice Comeback Stage'. Dołączam do Żanety Chełminiak i już za tydzień zobaczycie nas w odcinku na żywo" - dodał.

"The Voice of Poland": Kim jest Mateusz Włodarczyk?

Co ciekawe, dla Mateusza jest do drugie podejście do "The Voice of Poland" - w czwartej edycji w 2014 r. podczas Przesłuchań w ciemno swoje fotele odwrócili Justyna Steczkowska, Maria Sadowska oraz Tomson i Baron. Uczestnik zdecydował się dołączyć do drużyny muzyków Afromental, docierając do etapu Bitew.

Po programie jednak porzucił muzykę, rozpoczął pracę w korporacji, gdzie stres doprowadził go do depresji.

"Nie miałem czasu na życie prywatne, na muzykę. Już rano, kiedy budziłem się, to myślałem tylko o pracy. Miałem taki stres a co będzie, co się wydarzy? Wracam do domu. Cały czas myślę o pracy, problemy ze snem i też w nocy myślenie o pracy. Takie sytuacje spowodowały moją chorobę, z którą się zmagałem później przez kilka lat. Postanowiłem, że odchodzę. Stawiam na siebie i na swoje zdrowie psychiczne" - wspominał Mateusz Włodarczyk w materiale wideo opublikowanym przed jego powrotem do "The Voice of Poland".

W tej edycji podczas Przesłuchań w ciemno po kandydata zgłosili się ponownie Tomson i Baron, a także Michał Szpak. Mateusz zdecydował się na tego drugiego. Ostatecznie ponownie dotarł do Bitew, w których Szpak postawił na rywalizującą z Mateuszem Katarzynę Skibę. Co ciekawe, to ją trener odrzucił jako pierwszą w odcinkach na żywo. To oznacza, że przegrany w Bitwie Mateusz Włodarczyk już dotarł dalej niż jego rywalka.

Po Bitwie wokalista został skradziony przez Margaret, która jednak... odrzuciła go w Nokaucie. Ta decyzja wywołała burzę w sieci. Teraz internauci podkreślają, że trenerka ma czego żałować, bo ich zdaniem Mateusz Włodarczyk staje się jednym z faworytów do wygranej.

"Chłopak zasłużył. Cieszę się, że ludzie go docenili. Z resztą nie dziwię się tą decyzją, bo Margaret go skrzywdziła tym że go wyrzuciła", "Bardzo dobrze, że dostał drugą szansę", "Super, naprawia to złą decyzję jurora", "Zdecydowanie i niezaprzeczalnie powinien wygrać ten program, dlatego my jako widzowie musimy mu pomóc poprzez głosowanie. Jeśli teraz udało się nam przywrócić Pana Mateusza to i uda się nam doprowadzić go do zwycięstwa. Niestety widząc te abstrakcyjne decyzje jury jestem pełna obaw, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce" - czytamy wśród setek komentarzy.

Po sobotnim odcinku trenerzy mają po trzech podopiecznych, do wielkiego finału każdy z nich zabierze tylko jednego uczestnika.

"The Voice of Poland": Kto walczy o zwycięstwo?

Drużyna Kuby Badacha: Julia Wasielewska, Łukasz Reks, Michael Bohm

Drużyna Margaret: Jasiek Piwowarczyk, Magdalena Chołuj, Filip Mettler

Drużyna Michała Szpaka: Dominik Czuż, Hanna Kuzimowicz, Joanna Lupa

Drużyna Barona i Tomsona: Kinga Rutkowska, Mateusz Jagiełło, Marcin Spenner

Drużyna Anny Karwan: Żaneta Chełminiak, Mateusz Włodarczyk.

Hi Hania dołącza do "The Voice of Poland". "Coś naprawdę wyjątkowego" TVP