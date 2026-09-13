Za nami pierwsze Przesłuchania w ciemno w 17. edycji "The Voice of Poland". W czerwonych fotelach ponownie zasiedli Baron i Tomson z Afromental, Michał Szpak i Kuba Badach, do których dołączyła debiutująca w roli trenerki Edyta Bartosiewicz (zastąpiła Margaret).

Z kolei w roli dodatkowej trenerki internetowego etapu "Comeback Stage" (trafiają tam uczestnicy w ramach drugiej szansy) po raz drugi występuje Anna Karwan.

"The Voice of Poland": To ona wygra program?

Furorę wśród widzów i internautów zrobiła Zosia Kosińska, która zmierzyła się z przebojem "Messy" Loli Young. Swoje fotele odwrócili wszyscy trenerzy, a uczestniczka ostatecznie zdecydowała, że przygodę z programem będzie kontynuowała w drużynie Barona i Tomsona.

"Coś cudownego! Ciary" - napisała na Instagramie Sylwia Przybysz, która razem z mężem Janem Dąbrowskim opiekuje się uczestnikami na backstage'u. "WSPANIAŁA" - wtóruje jej mąż.

Z tymi opiniami zgadzają się setki internautów, którzy nie kryją zachwytów w mediach społecznościowych. W komentarzach dominują głosy, że Zosia Kosińska zasługuje na zwycięstwo w "The Voice of Poland".

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"Dziewczyno, rozwaliłaś tę scenę... Kurczę, co za głos i emocje... Coś pięknego. Jesteś niesamowita. Masz to wygrać!", "To jest jak hipnoza, ryczę z emocji i wciąż nie mogę przestać. Cud", "Nigdy nie wiesz, jaki diament kasuje w supermarkecie twoje zakupy... Zosia, wygraj to!", "Tytuł THE VOICE OF POLAND edycja 17 wędruje do @zosiakosinska!!! Tyle w temacie", "Boże ryczę. Ależ piękna i zdolna dziewczyna!!!" - czytamy.

Z gratulacjami pospieszył też Jarek Weber, uczestnik sobotniego odcinka, który również zrobił bardzo duże wrażenie na trenerach i widzach (trafił do drużyny Edyty Bartosiewicz). Wielu typuje, że oboje spotkają się w finale.

"The Voice of Poland": Kim jest Zosia Kosińska?

Uczestniczka pochodzi z Unisławia w województwie kujawsko-pomorskim. Zosia wychowała się w bardzo muzycznej rodzinie, a mama była jej pierwszą i jedyną nauczycielką śpiewu. Razem z najbliższymi tworzy rodzinny zespół pod nazwą Zofia Kosińska.

"W zeszłym roku zespół zagrał wakacyjną trasę koncertową po miastach województwa kujawsko-pomorskiego. Grają głównie pop-rock. Zosia jest lokalną gwiazdą, którą okoliczni mieszkańcy znają również jako kasjerkę z dużego sklepu spożywczego. Marzy o studiach na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Poza tym interesuje się żużlem i fotografią, najchętniej łączy te dwie pasje razem" - przedstawia ją TVP.