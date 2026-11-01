Widzowie rozczarowani decyzjami trenerów "The Voice of Poland". "Masakra"

Za nami kolejne bitwy w "The Voice of Poland", w których trenerzy wyłaniają uczestników zakwalifikowanych do nokautów. Zgodnie z regulaminem po występie duetu trener wybiera jednego wokalistę, który przechodzi dalej. Inny opiekun może go uratować przed odpadnięciem, dokonując kradzieży. Taki "skradziony" uczestnik zajmuje miejsce na gorącym krześle, z którego może go zrzucić kolejny.

Jako pierwsze na scenie zameldowały się podopieczne Kuby Badacha: Roksana Walczak i Julia Szarek, które zaśpiewały "Do kiedy jestem" Kasi Wilk. Edyta Bartosiewicz podkreśliła energię i autentyczność duetu, sugerując Kubie, by zabrał dalej Roksanę. Podobnie wskazał Michał Szpak.

"Miałem nadzieję, że trochę bardziej odpalicie wroty. (...) Energetycznie było świetnie, brzmicie wspaniale. Uświadomiłem sobie, że jesteście wokalistkami, które nieraz powinny się spotkać na scenie" - podsumował bitwę Kuba Badach, który jednak postawił na Julię Szarek.

Na kradzież Roksany Walczak zdecydowali się Tomson i Baron oraz Edyta Bartosiewicz. Wokalistka zdecydowała, że swoją przygodę z programem będzie kontynuować z tą ostatnią trenerką.

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Tomson i Baron do kolejnej bitwy zestawili Kubę Reymana i Nikolę Szkodlarską ("Decyzje" Vito Bambino feat. Zalia).

"Poczułam pewne onieśmielenie. Do końca nie udało wam się stworzyć wspólnego wykonania. Tak ja to odczułam. (...) Czuję, że macie o wiele większe potencjały, niż to, co w tym momencie pokazaliście" - oceniła Edyta Bartosiewicz.

Tomson i Baron podkreślili, że są dumni z obojga uczestników, jednak dalej zabrali Kubę Reymana.

Michał Szpak do muzycznego ringu zaprosił Polę Deptułę i Ewelinę Bogucką-Sznejder, które zaśpiewały piosenkę "All Night Long" Lionela Richiego.

"Miałyście zachowaną swoją naturę, w swoich partiach i bardzo mi się to podobało. Stoję przed strasznym wyborem. (...) Ja lubię czuć na scenie taki spokój i zaufanie i myślę, że daje mi go więcej Pola" - zadecydował Michał Szpak, ale Ewelina Bogucka-Sznejder została na gorącym krześle po kradzieży przez Barona i Tomsona.

Edyta Bartosiewicz wybierała pomiędzy Martyną Małek i Kamilą Kiecoń ("I Love You Always Forever" Donny Lewis). "Szukam młodych artystów, którzy dopiero zaczynają. Pewnej świeżości. (...) Obie jesteście artystkami, które są warte zainwestowania. I powiedzcie mi teraz co ja mam zrobić..." - nie kryła rozterek trenerka, która ostatecznie postawiła na Kamilę Kiecoń.

Z duetu Oliwia Panaś i Wiktoria Smaga ("Dove (I'll Be Loving You") włoskiej wokalistki Moony) Kuba Badach wybrał tę pierwszą, choć trenerzy mieli do obu uczestniczek uwagi techniczne.

Tomson i Baron dla Ani Gromali i Hani Pliszki przygotowali przebój "Jenny" Edyty Bartosiewicz. Trenerce bardzo spodobało się wykonanie jej piosenki ("to było coś niesamowitego, miałam ciary"). Tym większym zaskoczeniem była decyzja muzyków Afromental, którzy również pochwalili obie wokalistki, ale zdecydowali, że one pożegnają się z programem.

"Dziwne, dostały same komplementy, a zostały wyrzucone", "Do niczego odcinek", "Wykonanie fatalne" - komentowali internauci ten występ.

Do takiej samej sytuacji doszło podczas bitwy między Julią Matczak a Wiktorią Zjawiony. Michał Szpak wybrał wokalistkom piosenkę "II Most Wanted" Beyonce i Miley Cyrus, ale okazało się, że ten występ nie spełnił jego oczekiwań.

Kuba Badach oraz Baron i Tomson od razu zwrócili uwagę na nierówny poziom. "Słyszę pijane karaoke" - stwierdził Kuba Badach. Z krytycznymi uwagami zgodził się sam Michał Szpak.

"Trudne to jest bardzo dlatego, że właśnie przez tę całą sytuację (…) moje oczekiwania względem tego, co ma się wydarzyć dzisiaj były naprawdę największe ze wszystkich" - zaczął Szpak.

"Mnie to trochę personalnie uderza, bo może to była zła decyzja, że sparowałem was. Może to była zła decyzja, że ten utwór, że po prostu było to trudne do zinterpretowania. Ja się biję w pierś po prostu, jako trener, że może tym razem - w ciągu tych siedmiu edycji - po prostu najzwyczajniej w świecie ja też sobie nie poradziłem z tą sytuacją" - dodał samokrytycznie trener, odrzucając obie uczestniczki.

Do ostatniej bitwy stanęły Tosia Biały i Pamela Matyska z drużyny Edyty Bartosiewicz ("Say So" Dojy Cat). "Dla mnie to był występ z zupełnie innej ligi, o wiele wyższej ligi. To był świetny występ. Byłyście fenomenalne" - ocenił Kuba Badach. Na wyrównany poziom uczestniczek zwróciła uwagę ich opiekunka, która postawiła na Pamelę Matyskę, mając nadzieję, że Tosię Biały ukradnie któryś z trenerów. Tak faktycznie się stało - przegraną z tej bitwy do swojej drużyny zaprosili Baron i Tomson, co sprawiło, że z programem ostatecznie pożegnała się siedząca na gorącym krześle Ewelina Bogucka-Sznejder.

"Dziś niestety każdy z trenerów daje beznadziejne piosenki, a później się dziwią, że nie udźwignęli. Masakra", "Wybór piosenek tragiczny", "Trenerzy chyba celowo wybierają źle piosenki, słaby był dzisiejszy odcinek", "To chyba najsłabsza edycja" - tak widzowie podsumowali sobotni etap "The Voice of Poland".

"The Voice of Poland" - zwycięzcy bitew:

Drużyna Kuby Badacha: Julia Szarek, Oliwia Panaś

Drużyna Edyty Bartosiewicz: Kamila Kiecoń, Pamela Matyska, Roksana Walczak (kradzież od Kuby Badacha)

Drużyna Michała Szpaka: Pola Deptuła

Drużyna Barona i Tomsona: Kuba Rayman, Tosia Biały (kradzież od Edyty Bartosiewicz).