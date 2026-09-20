W tegorocznej edycji "The Voice of Poland" w fotelach trenerskich zasiadają: Edyta Bartosiewicz, Michał Szpak, Kuba Badach oraz duet Tomson i Baron. Obecnie trwają przesłuchania w ciemno.

Jedną z uczestniczek, które walczyły o przejście do dalszych etapów programu, była Magda Hanausek. Na scenie "The Voice of Poland" zaśpiewała utwór "Fast Car" Tracy Chapman, akompaniując sobie samodzielnie na gitarze. Żaden z trenerów nie zdecydował się odwrócić fotela.

Szybko sami pożałowali swojej decyzji. "Nie, ja żałuję na maksa. Nie wierzę w to" - skomentował Michał Szpak. Edyta Bartosiewicz najpierw wyjaśniła, dlaczego nie wcisnęła przycisku, ale ostatecznie podsumowała: "Masz coś tak niezwykłego, że prędzej czy później usłyszy o tobie świat".

"The Voice Comeback Stage": Magda Hanausek wraca do programu

Wszyscy trenerzy zgodnie też zwrócili się do Ani Karwan, która ma możliwość "przejęcia" uczestników za sprawą formatu "The Voice Comeback Stage". "Moi drodzy, ja już ją mam" - odpowiedziała Karwan.

Podczas starcia w "The Voice Comeback Stage" Magda zaśpiewała "Man! I Feel Like A Woman" Shanii Twain i ostatecznie pojawi się w kolejnym etapie "The Voice".

Tymczasem widzowie nie szczędzili krytyki trenerów. "Wow! Dlaczego oni się nie odwrócili?! Taki głos i talent", "Gdybyście tylko jurorzy wiedzieli, że to kobieta z takim głosem...", "To jest wręcz nie do uwierzenia, żeby żaden z jurorów nie odwrócił się do niesamowitej drugiej uczestniczki. Wielki błąd" - komentowali.

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