W środę, 11 listopada, Telewizja Polska wyemitowała odcinek Nokautów 17. edycji "The Voice of Poland". To jeden z najbardziej emocjonujących etapów muzycznej rywalizacji, ponieważ trenerzy, tuż przed rozpoczęciem odcinków Live, zmuszeni byli odrzucić sporą część swoich drużyn. Spod skrzydeł każdego mentora do etapu występów na żywo mogła bowiem awansować jedynie czwórka uczestników.

Trudne decyzje nie tylko przyprawiły o zawroty głowy Michała Szpaka, Kubę Badacha, Edytę Bartosiewicz oraz Tomsona i Barona, lecz także wywołały spore poruszenie wśród fanów talent show. Z programem pożegnało się kilkoro uczestników, którzy uchodzili za faworytów widzów do zwycięstwa. Nic dziwnego, że w mediach społecznościowych wybuchły burze, bowiem nie wszyscy oglądający zgodzili się z werdyktami.

Michał Szpak podjął trudną decyzję w "The Voice of Poland". W jego drużynie zabrakło miejsca dla jednej z faworytek widzów

Najwięcej emocji wywołała eliminacja w drużynie Michała Szpaka. W ostatnim odcinku "The Voice of Poland" z jego siedmioosobowej drużyny powstał czteroosobowy team, w którego skład weszli: Iga Posta, Amelia Mitoraj, Beniamin Nowakowski i Kuba Adamus. Po wysłuchaniu wszystkich występów to właśnie ich trener docenił najbardziej i wskazał jako tych, którzy zasługują na dalszą walkę o zwycięstwo.

Swoją przygodę z programem tym samym zakończyła m.in. Pola Deptuła, której odpadnięcie wywołało falę komentarzy w sieci. Uchodziła ona bowiem za jedną z najlepszych uczestniczek i według widzów TVP świetnie radziła sobie z muzycznymi wyzwaniami. Oglądający wskazują, że nawet w Nokautach poradziła sobie świetnie, lecz w drużynie Szpaka ostatecznie zabrakło dla niej miejsca.

Lawina komentarzy po decyzji Michała Szpaka w TVP. Widzowie nie mogą pogodzić się z eliminacją

Zdaniem internautów, którzy tłumnie wyrazili swoje niezadowolenie w komentarzach, wokalistka powinna była awansować do kolejnego etapu. Część osób wskazała nawet, czyje miejsce w drużynie powinna zająć. "Pola powinna przejść dalej... Zamiast Beniamina", "Fajny i mocny skład, brakuje mi bardzo Karoliny i Poli", "Gdyby Pola została zamiast Beniamina byłaby to mega super drużyna", "Pola miała najlepszy występ…. I przepłaciła odpadnięciem", "Pola najlepiej, a reszta dla mnie bez szału. Ogólnie jakieś słabe występy", "Pola powinna zostać...", "Brak Poli w tej drużynie to jakiś żart", "Pola była materiałem na wygraną tego programu", "Jak można wyrzucić najlepszą dziewczynę w drużynie?!", "NIE WIERZĘ! Że nie wybrał Poli... To jakieś jaja, nieśmieszny żart. Dziewczyna zaśpiewała 100/100, tak lekko i tak pięknie, że brak słów. I nie dać jej szansy na występ na żywo, no dramat" - czytamy na Instagramie.

Internauci nie tracą jednak nadziei na dalszy udział swojej faworytki w "The Voice of Poland". Przypominają, że teraz wszystko w rękach Anny Karwan, która jeszcze może przywrócić Polę do muzycznej rywalizacji, w ramach formatu "Comeback Stage". "Mam nadzieję, że Ania weźmie Polę, bo to jakiś żart", "Pola potraktowana bardzo niesprawiedliwie. Błagam, żeby Ania ją podratowała" - czytamy.

Część widzów broni Michała Szpaka. Tak tłumaczą jego decyzję

Część widzów TVP w komentarzach stanęła w obronie Michała Szpaka oraz jego podopiecznego, na którego wylała się fala negatywnych komentarzy. "Ja rozumiem, że zostawił Beniamina. Jest charakterystyczny… Pamiętam go z poprzednich odcinków a połowy tych innych osób w ogóle nie zapamiętałam", "Totalnie rozumiem decyzję Michała. To jest trener, dla którego ważne jest to poruszenie, to coś co wyróżnia, przyciąga", "Wspaniała drużyna. Cztery ciekawe nie tylko glosy, ale i osobowości", "Beniamin jest jakiś. Jego się po prostu pamięta. A wokal zawsze można ćwiczyć. Cała tajemnica, dlaczego chłopak został" - tłumaczą decyzję trenera jego fani.