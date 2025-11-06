Walczy o powrót do "The Voice of Poland". Ujawnia, jak wyglądają kulisy show TVP

W trwającej obecnie 16. edycji programu "The Voice of Poland" po raz pierwszy pojawił się nowy etap nazwany Comeback Stage - wzięło w nim udział 10 osób, które zostały wcześniej wyeliminowane podczas Przesłuchań w ciemno. Trafiły one pod skrzydła dodatkowego, piątego trenera - to stanowisko objęła Anna Karwan, która w siódmej edycji "The Voice of Poland" dotarła do ścisłego finału (ostatecznie zajęła trzecie miejsce).

Do Etapu 2 Comeback Stage przeszło łącznie trzech uczestników, którzy w parach zmierzyli się z trójką wybraną spośród wokalistów, którzy odpadli w Bitwach. Spośród trzech zwycięzców trenerka wybrała tylko jedną osobę zakwalifikowaną do występu na żywo - została nią Żaneta Chełminiak.

"The Voice of Poland": Anna Karwan prosi o wsparcie dla swoich podopiecznych

Drugiego uczestnika do ekipy Anny Karwan wybiorą widzowie w głosowaniu internetowym spośród czterech wyeliminowanych wcześniej w Nokaucie. W sumie w półfinałowym odcinku na żywo Anna Karwan będzie miała pod swoją opieką dwójkę wokalistów, tak samo jak każdy z pozostałych trenerów. Z Nokautów wskazała czterech uczestników - są to Anna Kędzierska, Mateusz Włodarczyk, Maria Sawicka i Karolina Szkiłądź. To właśnie oni rywalizują o głosy widzów - wokalista z największym poparciem powróci do programu (wyniki poznamy w najbliższą sobotę).

O nagrodę główną "The Voice of Poland" w wielkim finale na żywo (30 listopada) rywalizować będzie pięciu uczestników. Zwycięzcę konkursu wybiorą widzowie w głosowaniu SMS.

"The Voice of Poland": Anna Kędzierska ujawnia kulisy programu

W drużynie Anny Karwan znalazła się Anna Kędzierska, która do Nokautów występowała w ekipie Michała Szpaka. Dla uczestniczki najtrudniejsza była Bitwa, w której zmierzyła się z Danielem Hutorem.

"Mieliśmy naprawdę bardzo mało czasu na przygotowania. A śpiewanie w duecie wymaga zgrania, prób, dogadania się. Tak jak pokazano to częściowo w programie, mieliśmy kilka problemów - zmieniały się podziały w utworze, aranżacje. Stresowałam się, jak to ostatecznie wypadnie. I paradoksalnie bardziej martwiłam się o to, że ktoś pożegna się z programem, niż o to, że sama mogę odpaść" - opowiada w rozmowie z serwisem Ino.online.

"Wiedziałam, że produkcja takiego formatu wymaga ogromnej logistyki, ale i tak byłam w szoku, ile godzin spędza się za kulisami, czekając na swoją kolej. Zdarzały się też momenty zupełnego szaleństwa - na przykład przed Nokautem fryzjerka robiła mi włosy w biegu, dwie osoby jednocześnie poprawiały makijaż, a stylistka wszywała mi poduszki w ramionach, bo już wołano nas na scenę. Więc z jednej strony długie godziny czekania, a z drugiej - tempo. Dla mnie to było coś nowego, ale też bardzo ekscytującego zobaczyć, jak taki program działa od środka" - ujawnia wokalistka.

Anna Kędzierska na co dzień zajmuje się projektowaniem interfejsów, a śpiewanie traktuje jako odskocznię. Udział w programie wprost opisuje jako "prawdziwy skok na głęboką wodę".

"The Voice of Poland" - lista uczestników odcinków na żywo:

Drużyna Kuby Badacha: Julia Wasielewska, Łukasz Reks, Michael Bohm i Zhanneta Saparava

Drużyna Margaret: Jasiek Piwowarczyk, Magdalena Chołuj, Gabriela Kurzac i Filip Mettler

Drużyna Michała Szpaka: Dominik Czuż, Hanna Kuzimowicz, Joanna Lupa i Katarzyna Skiba

Drużyna Barona i Tomsona: Roksana Ostojska, Kinga Rutkowska, Mateusz Jagiełło i Marcin Spenner.

Po Nokaucie w "The Voice of Poland" polały się łzy! TVP