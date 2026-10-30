Trwa 17. edycja "The Voice of Poland", w której kilka tygodni temu swoje drużyny skompletowali Baron i Tomson z Afromental, Michał Szpak, Kuba Badach i debiutująca w roli trenerki Edyta Bartosiewicz (zastępująca Margaret). Obecnie trenerzy stoją przed najtrudniejszym z wyzwań - zmuszeni są odesłać aż połowę swoich podopiecznych do domu. W Bitwach nie brakuje emocji, pożegnań i rozstrzygających decyzji. Czego możemy spodziewać się po nadchodzącym odcinku?

Do sieci trafił właśnie przedpremierowy fragment jednej z Bitew, które będą miały miejsce w najbliższą sobotę, 31 października, w "The Voice of Poland". Na scenie pojawią się uczestniczki z drużyny Tomsona i Barona - Ania Gromala oraz Hania Pliszka. Zmierzą się z niezwykle wymagającą kompozycją z lat 90., która nie tylko jest trudna wokalnie, lecz także żyje w kolejnych pokoleniach Polaków jako coś ponadczasowego, w związku z czym trudno o docenienie jej coveru.

Co więcej - piosenka, którą wzięły na warsztat wokalistki należy do jednego z trenerów! Mowa o balladzie "Jenny" Edyty Bartosiewicz. Jak oceni to wykonanie sama zainteresowana?

Edyta Bartosiewicz zachwyciła się coverem własnej piosenki! "Miałam ciary"

Po obejrzeniu występu Bartosiewicz nie będzie kryła wzruszenia. Artystka podzieli się z uczestniczkami słowami uznania, przyznając, że do tej pory nie słyszała jeszcze dobrego coveru tej piosenki. Do swojej oceny trenerka chciała więc podejść bardzo ostrożnie.

"Dziewczyny, to było coś niesamowitego. Ja miałam ciary. Jesteście niesamowite. Ja w ogóle nie wiem, którą miałabym wybrać. Każda z was odkryła swoją 'Jenny'" - usłyszymy na antenie TVP.

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Nadchodząca Bitwa w "The Voice of Poland" podzieliła internautów

Fragment Bitwy Ani i Hani, który trafił przedpremierowo do sieci, zebrał sporo wyświetleń i wywołał falę komentarzy. Fani programu nie szczędzą uczestniczkom zarówno pochwał, jak i krytyki. Wielu oglądających zwróciło uwagę na świetne wykonanie i - podobnie jak Bartosiewicz - wzruszyło się. Inni zaś twierdzą, że "Jenny" to zbyt wymagający kawałek, jak na ten etap talent show.

"Dziewczyny zmierzyły się z niesamowitą piosenką!", "Pięknie" - piszą zachwyceni internauci. "Uwielbiam tę piosenkę, ale tylko w wykonaniu Edyty Bartosiewicz", "Z całym szacunkiem, ale 'Jenny' tylko w twoim wykonaniu, Edyto", "Z takim wykonaniem obie out!", "Straszne to było", "Ta piosenka to nie na bitwy", "Oj, nie podobało mi się", "Ale fałsz" - czytamy z kolei w negatywnych komentarzach na Instagramie.