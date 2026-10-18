Po Przesłuchaniach w ciemno trenerzy "The Voice of Poland" skompletowali swoje drużyny. Każdy z nich zestawił pary, które zmierzą się w Bitwach. Zgodnie z regulaminem po występie duetu trener wybiera jednego uczestnika, który przechodzi dalej. Inny opiekun może go uratować przed odpadnięciem, dokonując kradzieży. Taki "skradziony" uczestnik zajmuje miejsce na gorącym krześle, z którego może go zrzucić kolejny.

W sobotnich odcinkach programu doszło do niecodziennych sytuacji. Zarówno Michał Szpak, jak i Tomson z Baronem (Afromental) złamali regulamin. Żaden z nich nie był w stanie wybrać zwycięzcę pojedynków swoich podopiecznych.

Trenerzy "The Voice of Poland" złamali regulamin programu

Tym samym zdecydowali, że do dalszego etapu przechodzą wszyscy uczestnicy z tych Bitew: Staś Szewieliński i Beniamin Nowakowski z drużyny Szpaka (zaśpiewali "Northern Attitude" Noaha Kahana) oraz Anna Nguyễn i Asia "Azzja" Mądry z ekipy Tomsona i Barona ("Dirty Diana" Michaela Jacksona).

"Jestem zgruzowana absolutnie" - Edyta Bartosiewicz nie kryła podziwu dla podopiecznych Tomsona i Barona. Pochwaliła też trenerów za to, co potrafią wyciągnąć z uczestników. Michał Szpak podkreślił, że jego zdaniem dalej powinny przejść obie wokalistki.

"'Diana' wam wyszła tak dobrze razem, stworzyłyście energię poza sobą. Tak ma to wyglądać na scenie. Kocham takie występy" - chwalił Tomson, a Baron podkreślił, że wysoki poziom duetu jest zasługą obu wokalistek: "Wielkie brawa dla was".

"The Voice of Poland" - oto zwycięzcy bitew:

Drużyna Michała Szpaka: Karolina Jarczyńska, Iga Posta (kradzież od Edyty Bartosiewicz), Stasiu Szewieliński, Beniamin Nowakowski

Drużyna Kuby Badacha: Gosia Stępień, Dominika Siwek

Drużyna Edyty Bartosiewicz: Alex Opolski, Marysia Majewska

Drużyna Tomsona i Barona: Zosia Kosińska, Sandra Rusin (kradzież od Edyty Bartosiewicz), Anna Nguyễn, Asia "Azzja" Mądry.