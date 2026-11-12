W sieci zawrzało po decyzji Kuby Badacha. Faworytka edycji pożegnała się z "The Voice of Poland"

Etap Nokautów w "The Voice of Poland" tradycyjnie wiąże się z gigantycznym stresem i koniecznością dokonania bolesnych cięć w zespołach. Każdy z trenerów mógł zabrać ze sobą do etapu telewizyjnych występów na żywo zaledwie czterech podopiecznych. Pod wodzą Kuby Badacha zielone światło otrzymały Karolina Łopuch, Dominika Siwek, Kinga Wylęgły oraz Sandra Rusin. Oznaczało to pożegnanie z programem dla Gosi Stępień, w której spora część publiczności upatrywała potencjalną zwyciężczynię całej edycji.

Ostra burza w komentarzach

Reakcja odbiorców była wyjątkowo ostra. Profile programu w mediach społecznościowych zostały zalane wpisami zszokowanych widzów. "Gosia Stępień odpadła? Szok, była najlepsza", "Totalne zaskoczenie, że Gosia odpadła", "Ale jak to wyrzucił Gosię? Ona była rewelacyjna!", "Kinga przekombinowała... Sandra - dla mnie gwiazdorska... szkoda Gosi. Kuba dałeś ciała", "Szkoda mi Gosi, była dla mnie pewniakiem", "Gosia powinna przejść dalej. Unikatowy głos", "Brak Gosi Stępień w odcinkach na żywo to jakiś ponury żart. Powinna zostać zamiast Dominiki lub Kingi" - czytamy.

Mimo przeważającej fali żalu i krytyki pod adresem trenera, wśród wpisów pojawiły się również opinie biorące w obronę jego wybór. "Dobrze, że Kuba zamienił Gosię na Sandrę. Widzę, że większość ma odmienne zdanie, ale Gosia jakoś do mnie nie przemawia", "Świetna decyzja Kuby. Tutaj się śpiewa, a nie krzyczy" - piszą inni.

Czas pokaże, czy wyselekcjonowana czwórka obroni się na scenie podczas występów emitowanych na żywo.