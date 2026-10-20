Trwa 17. edycja "The Voice of Poland", która w miniony weekend wkroczyła w najbardziej emocjonujący etap - Bitwy. Tomson i Baron z Afromental, Michał Szpak, Kuba Badach oraz debiutująca w roli trenerki Edyta Bartosiewicz (zastępująca Margaret) skompletowali swoje drużyny i teraz zmuszeni są odesłać do domu aż połowę podopiecznych. Już w pierwszym odcinku, z muzycznym ringiem w roli głównej, nie zabrakło surowych ocen oraz trudnych decyzji. Nic dziwnego, że widzowie z ekscytacją czekają na kolejne rozstrzygające duety.

W najbliższą sobotę TVP nie wyemituje kolejnych Bitew! Przekazano wieści w sprawie "The Voice of Poland"

Z najnowszego ogłoszenia Telewizji Polskiej wynika, że fani formatu będą zmuszeni uzbroić się w cierpliwość i poczekać na kolejne emocjonujące Bitwy. W najbliższą sobotę, 24 października, w godzinach wieczornych na antenie TVP2 nie zobaczymy bowiem nowego odcinka "The Voice of Poland".

"24.10 (najbliższa sobota) TVP2 nie wyemituje kolejnego odcinka Bitew 17. edycji 'The Voice of Poland'. Zobaczymy je 31.10 (kolejna sobota) o 20:30 w TVP2" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Miejsce "The Voice of Poland" w sobotni wieczór zajmie transmisja z Eurowizji Junior!

Zmiana w programie TVP2 nastąpiła na skutek Konkursu Eurowizji Junior, który odbywa się na Malcie, w miejscowości Ta' Qali, właśnie 24 października. Transmisję z muzycznego wydarzenia dla młodych wokalistów Polacy będą mogli obejrzeć w telewizji w czasie antenowym, który tradycyjnie zajmuje "TVoP". Stąd też decyzja stacji - aby nowy odcinek Bitew przełożyć na kolejny tydzień.

Wiktor Sas reprezentuje Polskę w tegorocznej Eurowizji Junior! Co wiemy o jego występie?

Przypomnijmy, że w tegorocznym Konkursie Eurowizji Junior nasz kraj reprezentuje Wiktor Sas - były uczestnik dziewiątej edycji "The Voice Kids", który w finale talent-show zajął pierwsze miejsce. W międzynarodowej rywalizacji młody wokalista zmierzy się z 15 innymi reprezentantami, a na scenie pojawi się jako siódmy. Zaprezentuje się z piosenką "Gravity".

"Klimat jest bardzo dojrzały, bez zbędnej cukierkowatości. Piosenka jest o tym, że i ludzie, i grawitacja, i codzienne trudności próbują nas czasem ściągać w dół. Kluczem jest to, by otaczać się dobrą energią i dobrymi ludźmi" - mówił o swoim utworze sam zainteresowany.

Autorami eurowizyjnej piosenki są Tribbs (pod jego skrzydłami Wiktor wygrał "The Voice Kids"), Lanberry, Koder oraz brytyjski DJ Coach Harrison. Po pierwszych próbach wiadomo, że naszemu reprezentantowi na scenie towarzyszyć będą cztery tancerki, za choreografię odpowiada Tomek Prządka, a za reżyserię Tomasz Motyl. Występ będzie nowoczesny i symboliczny. Młody piosenkarz wystąpi w czarnej marynarce z błyszczącymi zdobieniami i jasnymi denimowymi wstawkami. Stylizację uzupełniają łańcuchy oraz naszyjniki.

Kiedy i gdzie oglądać Eurowizję Junior oraz jak głosować na Polaka?

Transmisja Konkursu Eurowizji Junior 2026 rozpocznie się o godz. 21:00 w TVP2. Widzowie mogą głosować bezpłatnie przez oficjalną stronę konkursu, również na reprezentanta własnego kraju. Pierwsza tura ruszy dzień przed finałem, a kolejna rozpocznie się po występie ostatniego uczestnika.