Obecnie TVP pokazuje Przesłuchania w ciemno w 17. edycji "The Voice of Poland". Uczestników ponownie oceniają Baron i Tomson z Afromental, Michał Szpak i Kuba Badach, do których dołączyła debiutująca w tej roli Edyta Bartosiewicz (zastąpiła Margaret).

Z kolei w roli dodatkowej trenerki internetowego etapu "Comeback Stage" (trafiają tam uczestnicy w ramach drugiej szansy) po raz drugi występuje Anna Karwan.

Ula Kozielska wraca do "The Voice of Poland". Co już wiemy?

W sobotę w kolejnym odcinku castingowym pojawi się m.in. Ula Kozielska, co ujawniła sama uczestniczka.

"okey…chyba mogę już to powiedzieć. już w tę sobotę o 20:30 zobaczycie mnie w najnowszej edycji 'The Voice of Poland' ". no i najważniejsze pytanie… czy któryś z foteli się odwrócił?" - napisała wokalistka i popularna tiktokerka, znana z profilu ulasmarkula (ponad 175 tys. obserwujących).

Dla 26-latki będzie to powrót do programu po dwóch latach. W 2024 r. podczas Przesłuchań w ciemno przekonała do siebie Kubę Badacha oraz Tomsona i Barona. Na swojego trenera wybrała tego pierwszego.

Badach na etapie Bitew zestawił Ulę Kozielską z Anną Iwanek, jak się później okazało, zwyciężczynią 15. edycji. Razem zaśpiewały przebój "Lose Control" Teddy'ego Swimsa. Internauci zgodnie ich występ obwołali jedną z najlepszych Bitew w historii "The Voice of Poland".

"Jak ktoś stracił wiarę w 'Voice of Poland' to wystarczy zobaczyć ten występ!!! Kuba Badach to też strzał w dziesiątkę!! Dziewczyny-petardy, obie was widzę w finale", "Najlepsza bitwa tej edycji", "Jeju, ale mam ciary! To jest świetne", "Obie dziewczyny genialne", "Ania wygra ten program, na wasz finał czekam", "Niesamowite wykonanie", "Ogień na maksa", "Lepszej bitwy w tym programie jeszcze nie słuchałam ani nie widziałam" - komentowali zachwyceni widzowie.

Kuba Badach zdecydował, że do dalszego etapu przeszła Anna Iwanek, ale za sprawą interwencji Lanberry Ula Kozielska trafiła na gorące krzesło. Ostatecznie zakończyła swoją przygodę na tym etapie.