TVP szykuje rewolucyjną zmianę w "The Voice of Poland". Co już wiemy?

Jesienią pojawi się kolejna edycja "The Voice of Poland". Telewizja Polska do swojego flagowego muzycznego programu planuje wprowadzić rewolucyjną zmianę, która ma na celu uatrakcyjnić już sprawdzoną formułę. W show ma pojawić się piąty, dodatkowy trener! Co już wiemy?