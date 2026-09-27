W 17. edycji "The Voice of Poland" trwają obecnie Przesłuchania w ciemno. Uczestników ponownie oceniają Baron i Tomson z Afromental, Michał Szpak i Kuba Badach, do których dołączyła debiutująca w tej roli Edyta Bartosiewicz (zastąpiła Margaret).

Z kolei w roli dodatkowej trenerki internetowego etapu "Comeback Stage" (trafiają tam uczestnicy w ramach drugiej szansy) po raz drugi występuje Anna Karwan.

"The Voice of Poland": Tosia Biały trafiła do drużyny Edyty Bartosiewicz

Wygląda na to, że tej edycji trenerzy rzadko kiedy "rzucają" się na uczestników, dlatego sporadycznie widzimy sytuacje, żeby wszyscy odwracali swoje fotele. Tosia Biały ("Don't Cha" Pussycat Dolls) na zakończenie sobotniego odcinka przekonała do siebie tylko Edytę Bartosiewicz. Później na bis zaprezentowała swoją autorską piosenkę "Drzewo".

"Takiego czegoś jeszcze w tym kraju nie słyszałam" - mówiła zachwycona Edyta Bartosiewicz.

Tomson przeprosił uczestniczkę, że nie wcisnął przycisku. Z kolei Michał Szpak uznał, że powinna w pierwszej kolejności wykonać własny utwór.

Fani w komentarzach nie kryją zachwytów wobec Tosi. Zdaniem wielu, jej miejsce jest w wielkim finale.

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"Super ta dziewczyna, dla mnie najlepsza dzisiaj, nie zniszczcie jej talentu", "Rozwaliłaś system! Chyba nam wszystkim kopary opadły, co tam się wydarzyło", "Zarąbista, genialna, do finału", "Murowany finał", "Miazga, autentyczność i emocje. Piękna ta druga piosenka. Ja chcę całą płytę taką!", "Będzie walka o zwycięstwo", "Ha! Widzicie? Tylko Edytka się zna!" - czytamy pod jej występem.

Tosia Biały studiuje wokalistykę jazzową, choć jej muzyczne zainteresowania wykraczają daleko poza jazz. Zanim zaczęła uczyć się śpiewu, najpierw zaczęła pisać własne teksty - traktowała je jako podstawową formę wyrażania emocji i dopiero później naturalnie dołączyła do nich głos.

"Pisząc własne teksty i kompozycje, sięga po poezję śpiewaną, pop, alternatywny jazz, a coraz częściej także rap. Zaczęła również tworzyć pierwsze bity. Jedną z jej największych inspiracji jest Beyoncé, której twórczość wpłynęła zarówno na jej podejście do śpiewania, jak i zainteresowanie rapem. Własną muzykę opiera na osobistych tekstach, metaforach i charakterystycznej barwie głosu" - czytamy na oficjalnej stronie programu.