Po sobotnich bitwach w "The Voice of Poland" na trenerów spadło sporo krytycznych głosów od widzów i internautów. Dostało im się m.in. za nietrafiony dobór piosenek dla swoich podopiecznych.

Obronną ręką wyszły Tosia Biały i Pamela Matyska z drużyny Edyty Bartosiewicz, które na muzycznym ringu wykonały utwór "Say So" Dojy Cat.

Tosia Biały wylądowała na gorącym krześle w "The Voice of Poland"

"Dla mnie to był występ z zupełnie innej ligi, o wiele wyższej ligi. To był świetny występ. Byłyście fenomenalne" - ocenił Kuba Badach, który wskazał na Pamelę Matyskę.

Na wyrównany poziom obu uczestniczek zwrócili uwagę Baron i Tomson. "Jesteście obydwie cudowne i możemy zrobić tylko jeden-jeden" - stwierdził ten drugi.

Edyta Bartosiewicz nie kryła zadowolenia.

"Jestem przeszczęśliwa, że tak wspaniale udźwignęłyście ten numer. (...) Ja wybrałam ten numer z myślą o Tosi, ponieważ Tosia jest prekursorką rapu w tej edycji. (...) Pamela musiała się uczyć tego rapu i, co chłopaki zauważyli, dała sobie z tym świetnie radę. Ten wybór dla mnie jest szalenie trudny. (...) Jeżeli wybiorę jedną z was - to mam nadzieję, że ktoś ukradnie od razu tę drugą" - powiedziała.

Faktycznie chwilę później doszło do kradzieży - do swojej drużyny Tosię Biały zaprosili Baron i Tomson, co sprawiło, że z programem ostatecznie pożegnała się siedząca na gorącym krześle Ewelina Bogucka-Sznejder.

W poniedziałek Tosia Biały zabrała głos w mediach społecznościowych.

"Emocje po bitwach już opadły. Jestem z nas bardzo dumna @pamela_anastazja.m!! Zaśpiewałyśmy to razem. Jestem twoją największą fanką i będę do samego końca trzymać kciuki, cieszę się, że ludzie będą mogli dalej doświadczać twojego talentu i wrażliwości" - zwróciła się do Pameli Matyski.

W dalszej części wpisu podziękowała Edycie Bartosiewicz, która jako jedyna trenerka odwróciła swój fotel podczas Przesłuchań w ciemno. Tomson wówczas przeprosił uczestniczkę, że nie wcisnął przycisku. Michał Szpak zwrócił uwagę, że Tosia powinna w pierwszej kolejności wykonać swoją autorską piosenkę "Widzę siebie", która podbiła serca internautów.

"Dziękuję za piękny czas, wszystkie słowa, ogromne wsparcie oraz inspirowanie mnie do działania i tworzenia. Bycie w Pani drużynie to był zaszczyt i cudowna przygoda. Trzymajcie kciuki, żebym nie spadła z gorącego krzesełka i dziękuję za całe wsparcie, jakie mi okazujecie. Całuję" - zakończyła Tosia Biały, która zdaniem wielu widzów zasługuje na miejsce w wielkim finale "The Voice of Poland".

"The Voice of Poland": Kim jest Tosia Biały?

Tosia Biały studiuje wokalistykę jazzową, choć jej muzyczne zainteresowania wykraczają daleko poza jazz. Zanim zaczęła uczyć się śpiewu, najpierw zaczęła pisać własne teksty - traktowała je jako podstawową formę wyrażania emocji i dopiero później naturalnie dołączyła do nich głos.

"Pisząc własne teksty i kompozycje, sięga po poezję śpiewaną, pop, alternatywny jazz, a coraz częściej także rap. Zaczęła również tworzyć pierwsze bity. Jedną z jej największych inspiracji jest Beyoncé, której twórczość wpłynęła zarówno na jej podejście do śpiewania, jak i zainteresowanie rapem. Własną muzykę opiera na osobistych tekstach, metaforach i charakterystycznej barwie głosu" - czytamy na oficjalnej stronie programu.