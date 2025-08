"Margaret ponownie trenerką 'The Voice of Poland'. Nowa edycja już od 6 września w soboty w TVP2" - czytamy w krótkim komunikacie stacji. "Witam witam" - odpisała w komentarzu wokalistka.

To już oficjalnie oznacza, że w czerwonym fotelu zastąpi ona Lanberry, która z kolei jesienią pojawi się na parkiecie w "Tańcu z gwiazdami" w Polsacie.

Margaret ponownie trenerką "The Voice of Poland". "Marzyłam, żeby to powiedzieć"

"Cześć kochani, tu Margaret. Tak szczerze, to marzyłam, żeby to powiedzieć już od dłuższego czasu - wracam do 'The Voice of Poland'. Bardzo się cieszę, że po sześciu latach znowu mogę zasiąść na tym fotelu. Przez te sześć lat bardzo mocno inwestowałam w swój rozwój artystyczny, muzyczny, osobowościowy. Dlatego tym bardziej chcę i nie mogę się doczekać, żeby podzielić się tym, czego się nauczyłam przez te lata" - powiedziała Margaret w specjalnym nagraniu.

"Pamiętam, że te sześć lat temu to był taki bardzo burzliwy moment w moim życiu, zarówno osobistym, jak i zawodowym. Dlatego cieszę się, że ta burza minęła, i że teraz ładnie świeci słońce, i że będziemy tej jesieni mogli się widzieć co tydzień. Do zobaczenia" - dodała nowa trenerka "The Voice of Poland".

16. edycję muzycznego talent show ponownie poprowadzą Paulina Chylewska i Maciej Musiał. Telewizja Polska w komunikacie dodała, że w najbliższych dniach poznamy ostateczny skład trenerów.

Kogo Margaret doprowadziła do finału w "The Voice of Poland"?

Poprzednio Margaret była trenerką w 10. edycji, jesienią 2019 r. Wówczas razem z nią uczestników oceniali Baron i Tomson (Afromental), Michał Szpak i Kamil Bednarek. Jesienią 2024 r. skład trenerski wyglądał następująco: Baron i Tomson, Michał Szpak, Lanberry i debiutujący w tej roli Kuba Badach. To właśnie ten ostatni doprowadził do zwycięstwa w programie Annę Iwanek.

Podczas swojego pierwszego udziału w "The Voice of Poland", Margaret do finału doprowadziła Tadesza Seiberta, który ostatecznie zajął trzecie miejsce.

Dodajmy, że wokalistka gościnnie pojawiła się w muzycznym show TVP pod koniec listopada 2024 r. w jednym z półfinałów. Zaśpiewała wówczas przeboje "Mam farta" oraz "Tańcz głupia".

"Pamiętam i wspominam udział w 'The Voice of Poland' bardzo dobrze, trochę jak kolonie - dorośli ludzie bawiący się w piaskownicy swoimi ulubionymi zabawkami. Cały proces, który się przechodzi jako trener wraz z uczestnikami, jest bardzo kreatywny i dużo mnie nauczył. Dziś niektórych z nich mijam na backstage'ach. To super uczucie być częścią ich drogi artystycznej" - wspominała Margaret.

"Bardzo lubię ten program, lubię i cenię produkcję, która to robi - to program, do którego wraca się z przyjemnością" - dodała wówczas wokalistka, pytana o możliwy powrót w roli trenerki.

Występ Margaret na Open'erze przyniósł nostalgiczne powroty i cekinowe nowości INTERIA.PL