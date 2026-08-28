"To się dzieje. Nowe głosy, wielkie emocje i fotele, które znów będą odwracać się w najważniejszych momentach. 'The Voice of Poland' wraca już 12 września! Kto czeka razem z nami?" - czytamy na profilach muzycznego programu TVP w mediach społecznościowych.

W 17. edycji show w czerwonych fotelach ponownie pojawią się Baron i Tomson z Afromental, Michał Szpak i Kuba Badach. Nowym nazwiskiem w tym gronie będzie absolutna debiutantka w tej roli - Edyta Bartosiewicz, która zastąpi Margaret. Dla tej drugiej powrót do programu zakończył się po jednej edycji (była jeszcze w 10. edycji).

Z kolei w roli dodatkowej trenerki internetowego etapu "Comeback Stage" po raz drugi wystąpi Anna Karwan.

"The Voice of Poland": Trenerzy w przeboju Bonnie Tyler

Do sieci trafił zwiastun nadchodzącej edycji, w której występują wszyscy trenerzy z telewizyjnej części. Sięgnęli oni po wielki przebój "Holding Out for a Hero" zmarłej na początku lipca Bonnie Tyler.

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Wydana oryginalnie w 1984 r. piosenka wokalistki należy do jej największych hitów, razem z "It's a Heartache" i "Total Eclipse of the Heart". Napisany razem z kompozytorem Jimem Steinmanem utwór "Holding Out for a Hero" został przygotowany na potrzeby filmu "Footloose" z Kevinem Baconem w roli głównej.

Bonnie Tyler zmarła w wieku 75 lat. Wcześniej przez pięć tygodni przebywała w szpitalu w Faro na południu Portugalii w stanie śpiączki po komplikacjach związanych z nagłą operacją jelita.

Ponad miesiąc po śmierci, w połowie sierpnia w Walii odbyły się uroczystości pogrzebowe. Wokalistka została pochowana w rodzinnej wiosce Skewen.