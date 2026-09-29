Obecna edycja "The Voice of Poland" to już 17. odsłona programu TVP. W fotelach trenerskich zasiadają Kuba Badach, Michał Szpak, duet Tomson i Baron oraz debiutująca w tej roli Edyta Bartosiewicz.

Równolegle trwa też "Comeback Stage", w którym trenerką ponownie jest Ania Karwan. Uczestnicy, którzy nie odwrócą fotela na przesłuchaniach w ciemno, ale zostaną wybrani przez Karwan, będą mieli jeszcze jedną szansę, żeby zawalczyć o zwycięstwo w programie. Ostatecznie dwoje z nich pojawi się w odcinkach na żywo i zmierzy się z podopiecznymi pozostałych trenerów na równych zasadach.

Michał Szpak o "The Voice of Poland". Fani masowo komentują

Po ostatnich odcinkach Michał Szpak opublikował w mediach społecznościowych pytanie, jakie wrażenia mają widzowie po przesłuchaniach w "The Voice of Poland".

Fani od razu ruszyli do komentowania, chwaląc przede wszystkim skład jurorski. "Jestem pod wrażeniem, jak pięknie z taktem się wypowiadasz. Reszta trenerów również bez zarzutu. Miło Was posłuchać i oglądać", "Wrażenia super, masz kilku dobrych uczynków i na pewno wyciągniesz z nich to, co najlepsze", "Robi się coraz bardziej ciekawie. Jest sporo osób zdolnych i utalentowanych wszechstronnie. Szacunek za twoje rozmowy z panią Bartosiewicz. Nikt nie prowadził nigdy rozmów na takim poziomie. Jest czego posłuchać, poza tym, do czego jest stworzony format 'The Voice of Poland'", "Świetnie się was wszystkich słucha i ogląda, dodatkowo super kontakt z nową trenerką. Dużo emocji, wzruszeń, przemyśleń i dobrych głosów", "Po trzech tygodniach blindów wrażeń już mam sporo. Skradły mi serce Twoje rozmowy z Edytą i ta energia, pełna ciepła i wrażliwości, która jest między Wami. Coś pięknego" - piszą internauci.

Michał Szpak w „The Voice of Poland”: Przejdzie to do historii programu TVP TVP



