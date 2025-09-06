W 16. edycji "The Voice of Poland" widzów czeka spora niespodzianka - po raz pierwszy w show pojawi się dodatkowa trenerka. Została nią Ania Karwan, która w 7. edycji "The Voice of Poland" zajęła trzecie miejsce w wielkim finale. W trakcie Przesłuchań w Ciemno wokalistka wybierze 10 uczestników, którym nie udało się obrócić żadnego z foteli głównej sceny.

Dodatkowa trenerka pojawi się w dostępnym w sieci (TVP VOD) nowym formacie "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", który realizowany będzie równocześnie z telewizyjną odsłoną. Uczestnicy, którzy odpadną na poszczególnych etapach programu, będą mieli szansę na powrót i wygraną w show TVP.

Przypomnijmy, że jesienią skład trenerski tworzyć będą Baron i Tomson (Afromental), Michał Szpak, Kuba Badach i powracająca do tej roli po sześciu latach Margaret, która zastąpiła Lanberry. W ostatniej edycji debiutujący w roli trenera Kuba Badach doprowadził do zwycięstwa w programie Annę Iwanek.

"The Voice of Poland" ponownie poprowadzą Paulina Chylewska i Maciej Musiał, a za kulisami wspierać ich będzie Jan Dąbrowski.

"The Voice of Poland": "Tajny" sojusz Michała Szpaka i Margaret

W poprzedniej edycji podgrzewano domniemany konflikt pomiędzy Michałem Szpakiem i Kubą Badachem. Wygląda na to, że podobnie będzie teraz, ale Szpak będzie miał nieoczekiwane wsparcie.

Tuż przed startem nagrań 16. edycji "The Voice of Poland" kamery zarejestrowały rozmowę Margaret z Michałem Szpakiem. Postanowili oni połączyć siły przeciwko Kubie Badachowi oraz Tomsonowi i Baronowi.

"Margaret, spróbuj mnie zablokować" - powiedział Michał Szpak do swojej starej-nowej koleżanki tuż przed startem Przesłuchań w Ciemno, podczas których trenerzy mogą zablokować pozostałych w walce o najlepszych uczestników. "Ale nie mogę ci tego obiecać, tak samo jak ty" - odpowiedziała Margaret.

"Ja ci mogę. Musimy pakt zawrzeć, sojusz" - zaproponował Michał Szpak, co spotkało się z aprobatą Margaret.

"Dobra, czyli ich tylko blokujemy. Tylko ich blokujemy. Ale jak ich blokujemy, to normalnie wygrywamy to - albo ty, albo ja" - zgodzili się wspólnie trenerzy na chwilę przed pojawieniem się na scenie pierwszego uczestnika.

"The Voice of Poland": Co uzgodnili między sobą Michał Szpak i Margaret? TVP